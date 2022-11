Beauty Week: ação inédita reúne Boticário, Eudora e Quem Disse Berenice? na Beleza na Web

No Grupo Boticário, a Beauty Week esse ano está diferente. Além dos tradicionais descontos, a empresa reuniu, em uma ação inédita, quatro de suas marcas – O Boticário, Quem Disse Berenice? e Eudora em uma landing page especial na Beleza na Web, considerada a maior plataforma digital de beleza no Brasil.

A ação, que vai de 21 a 25 de novembro, reúne 300 produtos de O Boticário, Eudora e Quem Disse Berenice? – 100 de cada marca. Eles poderão ser comprados com frete grátis e R$ 30 de desconto nas compras a partir de R$ 129 mediante o uso do cupom de desconto DESCOBERTAGB.

Conexão entre as marcas

VP Consumer do Grupo Boticário, Renata Gomide, explica o que está por trás da estratégia de unificar as ofertas. “Entre os objetivos desse projeto-piloto da Beauty Week 2022 está o de fortalecer a presença do site Beleza na Web como plataforma de vendas das marcas do Grupo Boticário. Dessa forma, decidimos separar 300 produtos de cada uma de nossas marcas proprietárias com preços ainda mais especiais e exclusivos para o site.”

O projeto também é, segundo a executiva, uma oportunidade de entregar uma experiência de relacionamento e de compra mais personalizada. “Queremos avaliar o comportamento e a resposta do consumidor diante de iniciativas integradas, que reúnam diferentes marcas do nosso ecossistema”, explica Renata.

Além disso, a expectativa é responder a perguntas simples, mas que guiarão os próximos passos do grupo. “Será que nossos consumidores conhecem todas as nossas marcas e sabem que fazem parte do mesmo Grupo? Como nossos produtos reverberam quando promocionados de forma conjunta, em uma mesma plataforma? Esse cross é positivo? Para evoluirmos, precisamos nos testar e colocar em prática ações que nos deem respostas”, afirma a executiva.

Desde que foi comprada pelo Grupo Boticário em 2019 em um movimento rumo à omnicanalidade e ao fortalecimento da presença no ambiente virtual, a Beleza na Web cresceu 137%, com previsão de superar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento ainda este ano.

“Com a aquisição, a plataforma, que já atuava com um vasto portfólio de marcas nacionais e internacionais, que oferecem produtos nas categorias cabelos, corpo, perfumaria e maquiagem, expandiu seu leque e passou a oferecer também itens para bem-estar sexual e saúde, atingindo um patamar de 600 marcas e 40 mil produtos em seu e-shopping, com um crescimento de 137% nesses últimos três anos. Agora, esperamos reforçar ainda mais este canal”, diz Renata.

