BASF e Mingyang montam joint venture para construir e operar parque eólico offshore no sul da China

A Basf e a Mingyang assinaram, em dia 21 de julho deste ano, um acordo para co-construir e operar um BASF e Mingyang criam joint venture para parque eólico no sul da China, criando a joint venture “Zhanjiang Mingyang Basf New Energy Co., Ltd.”. A Mingyang detém 90% das ações e a Basf detém 10%. O parque eólico está localizado na cidade de Zhanjiang, província de Guangdong, com uma capacidade total instalada de 500 megawatts.

Após aprovação das autoridades relevantes, prevê-se que o parque eólico entre em operação completa em 2025, fornecendo principalmente energia renovável para o complexo integrado de Zhanjiang da Basf.

O parque eólico representa um marco importante para o complexo integrado de Zhanjiang da Basf, assegurando 100% de abastecimento de energia verde. A Basf está empenhada em tornar seu complexo integrado em Zhanjiang um exemplo de produção sustentável e inteligente.

“A Basf tem o objetivo de alcançar emissões líquidas zero de dióxido de carbono em todo o mundo até 2050. Além disso, esse projeto impulsionará a transformação verde na indústria química chinesa e contribuirá para alcançar as metas de redução de carbono da China”, disse Martin Brudermueller, presidente do Conselho Executivo da Basf Group.

Além de fornecer energia renovável para o complexo integrado de Zhanjiang da Basf, o projeto também promoverá a inovação. Ao integrar as vantagens da Basf em materiais avançados e a expertise da Mingyang em desenvolvimento de energia renovável, ele trará tecnologias mais seguras e eficientes para a indústria eólica.

Complexo Integrado de Zhanjiang da Basf

O projeto do Complexo Integrado de Zhanjiang é o maior investimento único já realizado pela Basf até o momento, com um investimento total de 10 bilhões de euros, e será construído e operado exclusivamente pela Basf. Após a conclusão, o complexo se tornará a terceira maior base de produção da Basf em todo o mundo, ficando atrás apenas da sede de Ludwigshafen, na Alemanha, e da base de Antuérpia, na Bélgica.