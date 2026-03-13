Barbearia de Florianópolis aposta em IA para prever resultado do corte e fatura R$ 29 milhões

Após uma viagem para os Estados Unidos, Victor Conceição conheceu um formato de barbearia diferente — que, além de incluir os serviços tradicionais, contava com jogos e open bar. De volta ao Brasil, decidiu implementar o modelo por meio da Barbearia VIP, em 2008.

O negócio, que começou na cidade de Florianópolis (SC), virou franquia em 2013 e faturou R$ 29 milhões em 2025.

Recentemente, o empreendedor passou a apostar em tecnologia — com um aplicativo próprio que permite identificar o melhor corte de cabelo para um cliente, utilizando os conceitos do visagismo. “No futuro, não vamos entender como cortávamos o cabelo ou fazíamos a barba sem saber exatamente como ficaria o resultado.”

Para 2026, a expectativa da rede é abrir cerca de 10 novas unidades, mantendo um crescimento mais controlado da franquia.

Como o negócio começou

Formado em publicidade e propaganda, Victor Conceição fundou a própria agência. Porém, após uma viagem, um modelo de barbearia que integrava open bar, jogos e televisão chamou sua atenção.

Ele sugeriu a inovação a um de seus clientes, que era dono da Barbearia VIP. O empresário não se engajou com a ideia e contou que estava pensando em desistir do negócio.

“Comprei a empresa dele para implementar essa mudança. Acreditava que o nome combinava com a proposta do negócio”, afirma. “Paguei em dez vezes usando um cheque da minha mãe. Comecei a construir o negócio e passei os seis primeiros anos tendo que conciliar com outros trabalhos”, diz Conceição.

Em 2013, a empresa ficou perto de quebrar. Em vez de pausar os investimentos, o empreendedor conseguiu um financiamento e apostou na compra de uma nova loja — saindo de um espaço de 40 m² para outro de 140 m².

Ele começou a analisar os motivos pelos quais os clientes demoravam para voltar à barbearia e foi aprimorando o modelo de negócio, por exemplo, com a adição de serviços de massagem.

“Além disso, na inauguração do novo espaço, convidei toda a base de clientes para conhecer o local com desconto”, afirma.

Ainda em 2013, a Barbearia VIP começou a crescer e a marca passou a se consolidar. “Começaram a me contatar perguntando se era franquia. De um dia para o outro, montei uma apresentação para vender para nosso primeiro franqueado.” Aprimeira franqueada foi inaugurada em Brasília (DF).

A expansão acelerou nos anos seguintes. Hoje, a rede tem mais de 40 unidades. Para abrir uma franquia, o investimento inicial é de R$ 300 mil, com prazo de retorno entre 24 e 36 meses.

Em 2023, a rede também ganhou um novo sócio. O ator Malvino Salvador comprou 20% da Barbearia VIP e passou a atuar como investidor e conselheiro da marca. Ele participa de campanhas e ajuda na visibilidade da empresa.

IA como diferencial

A relação com tecnologia começou cedo dentro da empresa. Em 2014, a rede lançou seu primeiro aplicativo de agendamento e passou a usar dados de comportamento dos clientes para melhorar a recorrência.

A nova plataforma de inteligência artificial surgiu após uma imersão de Conceição no Vale do Silício, em 2023. A ideia era transformar a técnica de visagismo — usada para definir cortes ideais — em um sistema automatizado.

A análise digital do rosto considera densidade dos pelos, espessura dos fios, tipo de pele, formato da face e outros dados para prever cortes de barba e cabelo.

A tecnologia ficou cerca de um ano em testes nas próprias unidades da rede antes de ser liberada para os clientes. Nesse período, os profissionais enviavam feedbacks para aprimorar os resultados da inteligência artificial.

Hoje, qualquer usuário pode fazer a análise pelo aplicativo da Barbearia VIP, mesmo sem ser cliente. Já foram mais de 40 mil consultoriais realizadas pela tecnologia.

A ferramenta também tem impacto direto nas vendas. Ao sugerir cortes e estilos de barba, o sistema indica produtos da própria barbearia.

Conceição explica que não é possível medir o crescimento total da barbearia após o lançamento da tecnologia. No entanto, afirma que houve impacto direto na área de produtos: as vendas, que antes eram mais discretas na operação, cresceram 20% com as sugestões da IA.

“Quando o cliente entende o que precisa usar para manter aquele resultado, ele passa a consumir mais produtos e voltar com mais frequência”, afirma.

O projeto acabou criando um novo braço dentro do grupo. A empresa montou uma companhia própria de tecnologia, chamada Zoomtech, que desenvolve aplicativos e sistemas também para outros setores. Entre os clientes estão empresas como a rede de moda Farm e projetos desenvolvidos com a seguradora SulAmérica.

Além de desenvolver soluções para outros clientes, essa frente também ajuda a criar inovações para a própria Barbearia VIP.

A nova aposta pretende medir a satisfação do cliente. O sistema utiliza câmeras para identificar o cliente quando ele entra na loja e analisar suas expressões faciais ao longo da visita.

Com isso, a plataforma compara a reação na chegada e na saída e gera um indicador de satisfação da experiência. A ideia é que os dados permitam ajustes rápidos na operação.

“O ser humano tem vergonha de reclamar. Agora consigo entender em tempo real o que está acontecendo e ajustar”, diz Conceição.

Segundo ele, a tecnologia começou a ser testada recentemente em duas unidades próprias antes de uma possível expansão para toda a rede.

“Quando você entende profundamente o comportamento do cliente, consegue melhorar a experiência e criar novas oportunidades de receita”, afirma.

Crescimento seletivo

Depois de um período de expansão acelerada, a Barbearia VIP decidiu reduzir o ritmo de abertura de unidades. A rede pretende inaugurar cerca de 10 novas lojas em 2026, priorizando franqueados mais alinhados com o modelo de operação.

Hoje, alguns franqueados já operam múltiplas unidades dentro da rede. Segundo o empresário, esse movimento indica maturidade do modelo e maior confiança dos investidores na marca.

“A maior dor de uma franqueadora é vender para a pessoa errada. Preferimos crescer menos, mas com parceiros que realmente querem tocar o negócio”, diz Conceição.

Com faturamento de R$ 29 milhões em 2025, a expectativa da empresa é continuar ampliando a base de clientes enquanto testa novas soluções tecnológicas dentro das próprias unidades — estratégia que deve orientar os próximos passos da rede.

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão