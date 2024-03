Bar da boiadeira? Agroplay, da Ana Castela, compra participação em redes de bares sertanejos

Não dá para negar que Ana Castela é um fenômeno musical no sertanejo. No Spotify, a “boiadeira”, como é conhecida, já foi ouvida mais de 3,7 bilhões de vezes. No YouTube, suas músicas e clipes ultrapassam rapidamente as centenas de milhões de visualizações. Agora, ela quer replicar o sucesso das paradas musicais nas mesas de bares.

O grupo do qual é sócia junto de Rodolfo Alessi e Raphael Soares, o Agroplay, que gerencia as carreiras de artistas do “agronejo”, acaba de comprar parte de duas marcas de franquias de bares e pubs. Trata-se dos bares Folks Pub e Agrobar, ambos de Londrina, no interior do Paraná.

As duas marcas fazem parte da Fancore -- empresa cuja a Agroplay, de Castela, agora virou sócia. O grupo teve faturamento de cerca de 65 milhões de reais em 2023. Para este ano, quer crescer cerca de 40%, alcançando 90 milhões de reais em receitas.

“A gente veio com a ideia de trazer uma proposta de pub sertanejo para Londrina e deu muito certo", diz João Paulo Albuquerque, sócio-fundador do grupo. “Ao longo do tempo, estruturamos o modelo de franquia, passamos por uma pandemia, avançamos pelo interior e agora estamos com um plano de crescimento estruturado, com abertura de novas lojas, principalmente na região de Paraná e Santa Catarina”.

A expansão via aberturas deverá se acelerar, em parte, pela entrada da Agroplay na operação. A nova sócia deverá fazer campanhas e ações para impulsionar as marcas. Usando, inclusive, artistas para isso.

Qual a história do Fancore

JP Albuquerque, como João Paulo é conhecido, sempre foi admirador de uma boa festa. Se fosse sertaneja, então, melhor ainda. Morador de Londrina, porém, tinha dificuldade de encontrar baladas assim na cidade.

O incômodo pessoal levou Albuquerque a estudar o mercado de maneira mais aprofundada. A oportunidade era clara: um negócio capaz de atender ao público sertanejo, até então desassistido de experiências em menor escala. Foi assim que nasceu o Folks Pub em 2014. A operação era uma rede de bares sertanejos no modelo de pubs, tradicional modelo de bar inglês de música ao vivo e com artistas locais.

“Como lar do sertanejo e sertanejo universitário, Londrina deveria ser a casa desse negócio”, diz o empresário.

Aos poucos, a operação foi ganhando escala. Um ano após a abertura, abriu uma segunda unidade em Londrina. Depois foi a vez de Sorocaba, Campinas e São Paulo. Em 2019, passaram a crescer, também, por franquia. Olhando para cidades pequenas, sugeriram uma nova opção, chamada Agrobar. Hoje, essa modalidade, menor, conta com quatro bares abertos e outros sete por abrir.

Agora nos meados do ano, uma terceira modalidade será inaugurada: o Agroville, temático sobre o universo sertanejo, mas para crianças. "É um modelo que a gente já tinha essa ideia antes da pandemia, mas a gente resolveu trazer de volta à vida agora”.

A nova operação terá um estilo de “fazendinha” e também ficará disponível para ser franqueada. Para o desenvolvimento da marca e entrega da primeira unidade, que já está em obras, o investimento foi em torno de 3,5 milhões de reais.

“Como modelo de negócio, começamos apostando no agronegócio e no sertanejo, mas queremos ir além”, diz JP. “Nosso objetivo é sermos uma marca que conquiste fãs, mas das mais diversas categorias”.

Como será a parceria com a Agroplay

A empresa de Ana Castela e seus sócios entra agora na operação da Fancore para garantir que o grupo atinja os 90 milhões de reais em faturamento neste ano, e cresça ainda mais nos próximos.

“A Agroplay ficou mais conhecida agora por causa da Ana Castela, mas já existia e nós já tínhamos relacionamento com os sócios-fundadores de longa data”, afirma JP. “Como tem muita sinergia do negócio, foi algo que aconteceu naturalmente. Agora, estamos criando junto, o projeto está sendo elaborado a quatro mãos”.

Um exemplo prático de como o projeto andará junto é uma ação promocional feita recentemente em bares Agrobar da Fancore. Diversos artistas representados pela Agroplay entraram a cavalo nos bares, gerando mídia e divulgação.

“Esse tipo de coisa é muito valioso”, diz JP. “Mas eles não vão ajudar só com mídia. Realmente, vão participar do crescimento do negócio”.

O objetivo é expandir e solidificar a presença do grupo no mercado. "A gente tem uma perspectiva de vender em torno de 40 a 50 unidades," afirma JP. “E já implementar, até o final do ano, em torno de 20 a 30”.

Os quatro principais Estados na mira dos empresários são: