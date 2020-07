Banco Inter concede R$ 1,5 bi de crédito em meio à pandemia, alta de 71%

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Banco Inter originou 1,5 bilhão de reais em crédito no segundo trimestre, o que representa um avanço de 71% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com prévia operacional divulgada na quinta-feira, 9, o que puxou esse percentual foi o crédito consignado, que cresceu 150% para 489 milhões de reais, seguido pelo crédito para empresas que aumentou 72% para 676 milhões de reais. Por sua vez, o financiamento imobiliário saltou 20% para 373 milhões de reais.

Ao todo, foram abertas 1 milhão de contas no trimestre, o que ajudou o Banco Inter alcançar 6 milhões de clientes na quarta-feira, 8. “Atingimos mais de 3,1 milhões de clientes com saldo em conta no segundo trimestre, com saldo médio de 1.172 de reais e transacionamos cerca de 3 bilhões de reais em cartões, crescimento de 83,7%”, diz a nota divulgada à Comissão de Valores Mobiliários.

No que se refere a seguros, o banco alcançou 113 mil clientes segurados pela Inter Seguros e realizou 48,3 mil vendas de apólices e consórcios, um crescimento de anual de 672%.

Já as transações realizadas pelo marketplace aumentaram 218% para 122,8 milhões de reais.