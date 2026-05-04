Banco de Desenvolvimento da China empresta RMB 28,5 bi para pequenas empresas

O Banco de Desenvolvimento da China (CDB, na sigla em inglês) informou que, no primeiro trimestre deste ano, concedeu RMB 28,54 bilhões em empréstimos especiais de repasse voltados à estabilização do comércio exterior, beneficiando mais de 6.500 pequenas empresas exportadoras.

A taxa média ponderada de juros aplicada aos tomadores ficou abaixo da taxa média nacional dos novos empréstimos inclusivos para pequenas empresas no mesmo período, ajudando efetivamente essas empresas a aliviar a pressão financeira, manter pedidos, expandir mercados e preservar empregos.

Segundo informações divulgadas, os empréstimos de repasse consistem em um modelo no qual instituições financeiras de caráter político fornecem recursos a bancos de médio e pequeno porte, que posteriormente realizam o crédito às pequenas empresas.

Esse modelo combina as vantagens políticas e financeiras das instituições de fomento com a rede de atendimento e os recursos humanos dos bancos comerciais, ampliando os canais de financiamento e reduzindo os custos para pequenas empresas.

O banco informou ainda que criou uma força-tarefa dedicada à estabilização do comércio exterior e estabeleceu mecanismos especiais de trabalho, utilizando os empréstimos de repasse como uma das principais ferramentas de apoio às pequenas empresas exportadoras.

Com base em suas características institucionais, o CDB coordenou recursos específicos, ampliou parcerias interbancárias, fortaleceu a gestão de conformidade operacional e buscou oferecer serviços financeiros de qualidade para ajudar a reduzir as dificuldades e os altos custos de financiamento enfrentados por essas empresas.

Além disso, o Banco de Desenvolvimento da China também criou linhas de crédito direto para ampliar o apoio a áreas prioritárias relacionadas à estabilização do comércio exterior e do investimento estrangeiro.

Segundo um responsável pelo departamento de negócios sociais e de desenvolvimento humano do banco, o próximo passo será implementar com precisão as políticas nacionais de apoio às empresas, continuar utilizando os empréstimos de repasse como instrumento importante para servir às estratégias nacionais e fortalecer as finanças inclusivas, concentrando esforços no apoio à economia real.

O banco também pretende incentivar os bancos parceiros a ampliar o suporte financeiro às pequenas empresas dos setores de comércio exterior e manufatura, melhorando a adequação e a acessibilidade dos serviços financeiros e contribuindo para o crescimento sustentável dessas empresas.