Balanço da Renner deve mostrar volta do lucro (e das pessoas às lojas)

O Grupo Renner, varejista dona das Lojas Renner e também das marcas Youcom e Camicado, divulga seus dados financeiros do quarto trimestre de 2020 nesta quinta-feira, 11.

Depois de fortes prejuízos durante o auge da pandemia, no meio de 2020, os três últimos meses do ano passado devem ter algum resultado positivo, com a flexibilização da quarentena na maior parte do Brasil.

No terceiro trimestre de 2020, o grupo teve prejuízo de 83 milhões de reais devido ao fechamento de lojas e redução do faturamente com os amplos descontos ofertados para dar vazão ao estoque.

Mesmo com dados ruins de vendas nas lojas físicas nesse período, o destaque do período foram as vendas digitais, com crescimento de 200,5% entre julho e setembro. Elas foram responsáveis por 16% do total das vendas.

Apesar dos avanços no front do comércio eletrônico, há ainda dúvidas no horizonte. Uma delas é se a empresa conseguiu fechar o ano no azul, mesmo com as compras de Natal. Os resultados devem sair no começo da noite desta quinta-feira, após o fechamento do mercado, já que a empresa é listada na B3, a bolsa de valores brasileira.

As ações da Renner têm recebido indicações de compra, porque estariam abaixo de seu valor, puxadas para baixo principalmente devido ao mau desempenho no segundo e terceiro trimestre.

Fundada há quase 100 anos, as Lojas Renner têm sede em Porto Alegre (RS) e mais de 24 mil funcionários no Brasil. Hoje são 9 lojas no Uruguai e, em 2019, inaugurou 4 lojas na Argentina. Ao todo, são mais de 600 lojas em operação.