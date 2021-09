Bain deve vender 50% da posição na Intermédica, diz site

estão em processo de fusãoA empresa americana de investimentos privados Bain Capital comunicará o mercado a intenção de vender até 50% de suas ações da operadora de planos de saúde Notredame Intermédica, segundo o site Brazil Journal.

O grupo americano tem 11,19% da operadora, cerca de 68,8 milhões de ações. Principal acionista da Intermédica, a Bain vem reduzindo a sua fatia na empresa e pode zerar sua posição. Segundo o site, JP Morgan e Morgan Stanley estariam disputando a operação.

Nesta quarta-feira, as ações da Notredame caíram 3,88% e da Hapvida 3,89%. As As duas maiores empresas de saúde verticalizadas estão em processo de fusão de R$ 115 bilhões desde fevereiro. No radar dos investidores esteve o envolvimento da Hapvida na CPI da Covid.

Procuradas pela EXAME, a Intermedica Notredame e a Hapvida não se manifestaram até a publicação da reportagem.

(Colaborou Gabriel Aguiar)