B3 inaugura estátua de touro em SP, mas nega inspiração em 'gêmea' de NY

Os pedestres que circularam nesta terça-feira pela rua XV de Novembro, no centro de São Paulo, puderam ver em frente ao prédio da B3 o mais novo ponto turístico da região: a estátua dourada de um touro, com peso de uma tonelada, cinco metros de comprimento e três metros de altura.

A escultura foi financiada pela B3 em parceria com o economista e educador financeiro Pablo Spyer, idealizador da obra. O autor é o arquiteto e artista plástico Rafael Brancatelli. O valor da estátua, que vai ficar no local de maneira permanente, não foi divulgado.

Brancatelli e a B3 negam qualquer inspiração do touro brasileiro no Charging Bull, o famoso touro de bronze situado em Nova York, nos Estados Unidos, idealizado pelo escultor italiano Arturo Di Modica em 1989. A estátua se tornou um dos símbolos do mercado de capitais americano.

— Temos compromisso com o centro de São Paulo e por isso escolhemos colocar o touro em frente à B3. Ele não é inspirado no touro de Nova York, mas sim na metáfora touro versus urso, tradicional no mercado financeiro. Nós escolhemos a figura porque a associamos à resiliência do investidor e do brasileiro — diz Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.

Na metáfora, o touro representaria as ações em subida pronunciada, em alusão ao movimento de ataque do animal, de baixo para cima. Em contraposição, o urso, que ataca de cima para baixo, representa o mercado em baixa.

Escultura do Touro de Ouro na B3, no centro de São Paulo. Escultura do Touro de Ouro na B3, no centro de São Paulo.

De qualquer forma, as comparações entre as imagens dos touros de Nova York e de São Paulo são comuns nas redes sociais e em comentários de pedestres que viram a mais nova escultura do centro de São Paulo.

Além de remeterem à mesma metáfora, há ao menos uma semelhança importante entre os dois touros. O americano foi idealizado por Modica após a Black Monday (Segunda-feira Negra) de 1987, quando o índice Dow Jones caiu 22.6%. No Brasil, o touro da B3 chega às ruas quando o Ibovespa, o principal índice do mercado de capitais brasileiro, acumula desvalorização de 12,16% no ano de 2021.

Segundo a Bolsa, a escultura registra a marca de mais de 4 milhões de pessoas físicas que investem na B3, um recorde para o país.

Diferentemente da estátua americana, que é de bronze, a paulistana foi feita em uma estrutura metálica interna com fibra de vidro e pintura anticorrosiva.

O autor do touro da B3, Rafael Brancatelli, conta que a obra foi idealizada no início da pandemia de coronavírus, há um ano e meio e que a fabricação da escultura demorou cerca de seis meses.

— Pensei em algo que pudesse fomentar o turismo na região central, fosse um presente para a cidade e representasse a resiliência do mercado financeiro. Fiz o design em três meses e a construção da obra em seis com a ideia de que o traçado fosse original, que não fosse a cópia de nenhum outro touro. Ele tem um traçado mais brasileiro, com uma corcova, por exemplo — explica o artista. É a primeira obra de Brancatelli a ser exposta de maneira permanente na rua.

Outra diferença entre as obras é que a obra de Modica foi instalada pelo artista sem a autorização da prefeitura de Nova York, enquanto que a de Brancatelli tem o aval do poder público e é vigiada por seguranças da portaria da B3. O touro de Nova York foi removido de seu local inicial e hoje fica em frente ao parque Bowling Green, nas proximidades do Museu Nacional do Índio Americano.

Em seu primeiro dia de exposição, a escultura da B3 atraiu olhares de moradores em situação de rua, pedestres e turistas no centro de São Paulo. Muitos tiraram fotos apressadas do touro, mas diferentemente de sua gêmea, poucos acreditaram que tocar nos testículos do animal pudesse lhes trazer sorte.