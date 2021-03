B2W: resultados desta quinta-feira vão mostrar impacto da pandemia sobre a varejista

A varejista online B2W, dona das marcas Americanas.com, Submarino e Shoptime, divulga seus resultados operacionais referentes ao quarto trimestre de 2020 e aos doze meses do ano passado nesta quinta-feira, 4, após o fechamento do mercado.

A divulgação acontece depois da empresa anunciar o estudo de uma "potencial combinação operacional" de seus negócios com a Lojas Americanas, de lojas físicas. Juntas, as empresas têm 1.700 lojas físicas em 750 cidades do país e um marketplace online com mais de 87 mil vendedores.

De acordo com os analistas do Bradesco BBI, os e-commerces em geral têm sido importantes para as varejistas na pandemia e, no caso da B2W, há um crescimento esperado de 51% no quarto trimestre, quando comparado ao mesmo período de 2019.

Para a companhia também é esperado pelos analistas do mercado uma contração de margem bruta em cerca de 2 pontos percentuais na comparação anual devido a operação própria.

A redução de prejuízo é novamente esperada pelos analistas, depois de queda de 64% no terceiro trimestre na comparação ao ano passado. Além disso, o anúncio de 5 bilhões de reais em investimento para o e-commerce com o objetivo de vencer os concorrentes é animador para o mercado, segundo análise do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla EXAME).

Na última terça-feira, 2, a ação da B2W e Lojas Americanas na recomendação pelo JP Morgan estavam à frente da concorrente Via Varejo, mas atrás do Magazine Luiza.