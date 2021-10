Azul faz acordo de 216 milhões de euros para se tornar acionista da Lilium

A Azul anunciou na sexta-feira à noite que fechou acordo para receber bônus de subscrição que lhe darão o direito de comprar 1,8 milhão de ações ordinárias da fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical Lilium.

Cada bônus terá valor de 0,12 euro por ação e poderá ser exercido até 22 de outubro de 2026. O valor leva a um valor de 216 milhões de euros, cerca de 1,42 bilhão de reais.

Segundo o fato relevante, Azul e Lilium também definiram exclusividade para a operação de jato elétricos no Brasil até o início da entrega de contratos ou até o vencimento do acordo.

A Azul já havia anunciado em agosto com a Lilium, uma empresa alemã, parceria para construir no Brasil uma malha com jatos elétricos conhecidos pela sigla "eVTOL" e apelidados de táxis aéreos a partir de 2025.