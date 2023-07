Axa quer expandir negócio no Brasil e consolidar marca

É do alto da roda-gigante mais alta da América Latina que a CEO da Axa, Erika Medici, fala para a EXAME sobre os planos da seguradora, no país desde 2015, de expandir os negócios, conquistar clientes e chegar ao topo, agora do mercado.

Patrocinar e assegurar a Roda Rico, com 91 metros de altura e 42 cabines, instalada no Parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo, faz parte da estratégia de consolidação da marca, ainda pouco conhecida dos brasileiros. A empresa fez até campanha para ensinar o paulistano a pronunciar Axa ─ lê-se ákissa ─ desafio comum às marcas com X por aqui.

Com 3 milhões de clientes no país, a Axa tem focado suas atividades em seguros empresariais, do pequeno negócio às transnacionais, e seguros B2B2C, garantias contra furtos, acidentes e defeitos oferecidas ao consumidor através da contratação em loja, modalidade em que a Axa tem como clientes grandes redes varejistas no país.

“Nós observamos o perfil de consumidor de cada parceiro, seja banco digital, seja varejista, para entender quais são suas necessidades e moldar o produto de acordo com aquela demanda”, explica Erika.

Focando na ampliação dos negócios, a Axa lançou neste mês o seguro automotivo voltado para frotas, que contempla não só grandes negócios como também empreendimentos com pelo menos três veículos.

“Nós vamos nos consolidar cada vez mais nos setores em que atuamos nos próximos anos, mas também podemos atuar em novas frentes, como as frotas de veículos, buscando sempre uma solução personalizada de acordo com as necessidades do cliente”.