Avanço da auditoria digital impulsiona os negócios

Os recursos tecnológicos de que dispomos hoje permitem controlar nossa casa à distância, monitorar a própria saúde com aplicativos instalados em um relógio de pulso e colocar carros sem motorista nas ruas. De um modo menos visível no nosso dia a dia, os avanços proporcionados por tecnologias digitais, como computação em nuvem e big data, são cada vez mais aplicados também na função de auditoria, transformando o que antes eram obrigações regulamentares em verdadeiras oportunidades de negócios.

Esses recursos permitem aprimorar a qualidade dos serviços e entregar cada vez mais valor aos clientes. Assim como a tecnologia continua evoluindo em diversos setores para tornar nossa vida mais digital, os investimentos em tecnologias de ponta vêm enriquecendo a experiência e o relacionamento entre auditores, clientes, mercado de capitais e todas as outras partes envolvidas.

Construindo o caminho para o sucesso

Nesta nova era digital de big data, as práticas de vanguarda em auditoria vão na direção de uma estratégia de tecnologia em nuvem, para permitir serviços de auditoria cada vez mais avançados. Com a nuvem, ocorre a integração de produtos e soluções digitais, conectando organizações e clientes em tempo real e de forma global, e expandindo a capacidade de fornecer mais valor e percepções mais profundas. É o que chamamos de “auditoria inteligente”.

Revelando dados ocultos com o big data

Assim como a tecnologia esportiva fornece um sistema para monitoramento de saúde individual cada vez mais evoluído, agregando tendências históricas, usando sensores e dados de atletas para melhorar seus desempenhos, a digitalização permite entender e auditar melhor os clientes – empresas que também estão em transformação digital.

A digitalização capacita auditores a revisar e analisar uma quantidade massiva e inédita de dados. Isso enriquece a avaliação de riscos, e revela insights e observações que podem agregar mais valor ao serviço prestado. Com isso, o trabalho da auditoria, além de cumprir com as normas profissionais e obrigações regulamentares, passa a revelar novas oportunidade de negócios.

Mais valor com portabilidade global

É preciso promover consistência e repetibilidade – qualidades próprias do mundo digital. Não importa onde o cliente esteja localizado, a nuvem permitirá que os auditores acessem todo um conjunto de produtos e soluções de tecnologia, atendendo às necessidades regulatórias e às demandas do mercado.

Construindo resiliência no longo prazo

Voltando à metáfora esportiva, todo atleta de alta performance precisa combinar determinação mental e resistência física para perseverar durante uma competição. Hoje, as tecnologias aplicadas aos esportes, assim como as mais modernas soluções tecnológicas em auditoria, são primordiais para o sucesso em um mundo digitalizado.

Saiba mais sobre a autoria do futuro.