Auxílio home office: um coringa em tempos de pandemia

A covid-19 impactou profundamente o ambiente corporativo. Empresas e colaboradores precisaram se adaptar à nova realidade e aprender a trabalhar no home office foi um dos muitos desafios a serem enfrentados. Passado mais de um ano desde o início da pandemia, vem a pergunta: será que essas mudanças vieram para ficar?

Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a adesão ao trabalho remoto no Brasil aumentou em 30% desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o Relatório da Workana, 84,2% dos gestores pretendem manter o trabalho remoto mesmo com o fim do isolamento social. Por outro lado, para 25% dos colaboradores entrevistados, a falta de equipamentos como cadeira e computador é um aspecto negativo no home office.

Auxílio home office

Para atender às necessidades de funcionários e empresas que enfrentam essa nova situação, a Flash criou o auxílio home office, uma solução que permite creditar um valor específico de ajuda de custo, de forma que os colaboradores possam pagar despesas como a conta de energia elétrica e internet, e, de quebra, comprar em parceiros exclusivos no app itens que melhorem o ambiente de trabalho em casa. Um coringa em tempos de pandemia.

E como nos pagamentos de benefícios não há incidência de impostos, por meio da solução da Flash as empresas podem pagar o auxílio home office a seus funcionários com segurança jurídica.

Benefícios flexíveis

A autonomia tem se mostrado um quesito essencial para os colaboradores, e é isso o que a Flash Benefícios oferece, ao permitir que eles possam usar como quiserem as categorias habilitadas pela empresa, além de utilizarem o saldo como acharem mais conveniente. Essa liberdade para direcionar o valor disponível de acordo com suas necessidades tem se mostrado um importante diferencial para o bem-estar dos funcionários, principalmente neste período de pandemia.

Além do auxílio home office, a Flash oferece outros benefícios aceitos em mais de 2 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil, tanto no ambiente físico (cartão) como no digital (parceiros no aplicativo). Tem vale-refeição e vale-alimentação, aceitos em todos os estabelecimentos e parceiros de gênero alimentício, vale-mobilidade, que permite a solicitação de motoristas de aplicativo e também o pagamento dos custos de manutenção de um carro e, ainda, o vale-transporte.

A empresa disponibiliza ainda benefícios para a saúde, que incluem a compra de planos, pagamento de exames, consultas médicas e farmácia; para o bem-estar, que cobre desde massagem até academia e salão de beleza; benefício educação, para aulas em grupo ou particulares, online ou presenciais. Por fim, os benefícios de cultura e entretenimento, que abrangem desde assinatura de plataformas de streaming até a compra de livros e ingressos de cinema, shows e teatros.

Praticidade para o RH

Todos esses benefícios contam com a gestão centralizada em uma única plataforma e cartão. Uma operação simples e fácil, para que as empresas não precisem ter contato direto com diferentes fornecedores.

A simplicidade se dá, inclusive, no envio de novos cartões, entregues no endereço da empresa contratante ou na casa do colaborador em até cinco dias úteis. Além disso, os pedidos de benefícios são feitos em apenas três cliques na plataforma.

A proposta da Flash de entregar valor para todos os envolvidos – colaboradores, empresas e estabelecimentos parceiros – vem se mostrando assertiva. Desde a chegada da pandemia, a empresa viu o número de funcionários passar de 34 para mais de 190.

