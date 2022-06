Audi investe R$ 100 milhões em fábrica no Paraná para retomar produção no Brasil

A Audi anunciou nesta quarta-feira, 29, um investimento de R$ 100 milhões para retomar a produção de veículos na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. A retomada das operações no Brasil acontece depois de mais de um ano de paralisação.

A empresa informou que o montante será utilizado na modernização da linha de montagem, com novos maquinários, equipamentos de controle de qualidade e sistemas de tecnologia da informação e infraestrutura logística.

O anúncio da reabertura da fábrica contou com a presença do CEO da Audi no Brasil, Daniel Rojas, e o governador do Paraná, Ratinho Junior.

Os modelos escolhidos na retomada da fabricação nacional são os novos Audi Q3 e o Audi Q3 Sportback, ambos equipados com motorização 2.0 litros de 231 cavalos de potência.

Inicialmente, a fábrica terá capacidade produtiva máxima de quatro mil veículos por ano, em dois turnos. Os veículos produzidos serão destinados, inicialmente, apenas ao mercado consumidor interno.

"A Audi tem uma relação sólida e duradoura com o Brasil, e mesmo após a interrupção das operações no último ano, sempre acreditamos no potencial de recuperação e crescimento do país. Por isso a empresa se esforçou para retomar a sua produção local, de modo a reforçar sua confiança no país e a confiabilidade junto aos clientes com dois dos seus principais produtos globais", afirmou Daniel Rojas, CEO da Audi do Brasil.

