Atenção, Faria Limers: startup russa investe R$ 50 milhões para trazer patinetes de volta a SP

Depois do trânsito de carros, motos, ônibus e bicicletas, habitantes da Faria Lima, preparem-se: os patinetes elétricos estarão de volta entre vós.

E não só por ali no distrito econômico da capital paulista. O compartilhamento desses veículos irá retornar a diversas regiões de São Paulo já em novembro.

A responsável pela volta é a startup russa Whoosh, que chega trazendo 50 milhões de reais em investimentos para o projeto na capital.

E a operação já chega com fôlego: vão ser 1.500 patinetes inicialmente, com previsão de chegar a 3.500 nos próximos três meses.

Eles estarão disponíveis nos bairros

Itaim Bibi

Pinheiros

Vila Mariana

Consolação

Jardim Paulista

Moema

Bela Vista

Campo Belo

Só que desta vez, as coisas estão diferentes: as patinetes estarão credenciadas e regulamentadas pela prefeitura. Ou seja, estão com tudo para evitar o caos da primeira tentativa lá em 2019, quando patinetes largados nas calçadas e até furtos tornaram o modelo insustentável. Não à toa, as empresas que tentaram lá, quebraram. A americana Lime não resistiu nem seis meses de operação e anunciou a saída em 2019. No mesmo período, a brasileira Yellow fundiu a operação com a mexicana Grin, criando a Grow, empresa que chegou ao fim após a Justiça de São Paulo decretar a sua falência em 2023.

“Nosso compromisso é uma operação ordenada e 100% de acordo com as exigências locais e as regras do Contran”, comenta Francisco Forbes, CEO da Whoosh no Brasil.

E dessa vez, eles estão mesmo mais preparados. Os patinetes vêm equipados com um sistema de geolocalização, além de balança para limitar o número de pessoas (é para andar sozinho mesmo), e terão ainda estacionamento designado em cerca de 470 pontos na cidade.

Como será o modelo de uso

Para começar o trajeto, o usuário paga 2 reais pelo desbloqueio e R$ 0,80 por minuto do uso do patinete, com a opção de fazer o pagamento por Pix ou cartão de crédito. E os interessados podem localizar e reservar os patinetes pelo aplicativo da Whoosh, que também indica os pontos de devolução e permite verificar a bateria.

As patinetes têm uma velocidade máxima limitada a 20 km/h, e, em algumas áreas, são implementados limites de velocidade menores para maior segurança de todos. Ao ingressar nessas zonas, a patinete detecta a restrição e ajusta automaticamente sua velocidade.

Além do foco na mobilidade urbana, a Whoosh não esquece da educação dos usuários. Antes de cada novo cadastro, a empresa orienta sobre o uso correto dos patinetes e sobre as normas de trânsito, além de promover campanhas educativas para garantir o uso seguro e evitar acidentes.

Além disso, agentes de campo estarão disponíveis em toda a cidade, assegurando tanto a segurança dos usuários quanto a integridade dos equipamentos.

Para se conectar melhor ao dia a dia da cidade, a empresa também quer integrar seus serviços ao transporte público de São Paulo, facilitando os deslocamentos na famosa última milha. “Nossa ideia é complementar o trajeto diário dos paulistanos, ligando nossos pontos ao metrô e estações de ônibus,” diz Forbes.

Como a empresa chegou ao Brasil

A Whoosh entrou no Brasil no ano passado, quando abriu operações em Florianópolis, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

No comando, está Francisco Forbes, investidor local e CEO da Whoosh. O empreendedor foi um dos fundadores da Infracommerce e passou os últimos anos no projeto Hyperloop - iniciativa de transporte ultrarrápido de Elon Musk recém-descontinuada - período em que conheceu a Whoosh.

Lançada na Rússia em 2019, a empresa usa o apelo de micromobilidade urbana e abriu o IPO na Bolsa de Moscou, em 2022.

Chamado de ‘louco’ pelos amigos para investir em patinetes, Forbes afirma que a nova operação buscou aprender com os erros do primeiro boom dos patinetes por aqui.

Expansão rápida e sustentável

Para o CEO da Whoosh, o momento é oportuno: com a regulamentação oficial, a empresa espera uma expansão acelerada em São Paulo e em outras capitais.

Com a meta de 50.000 patinetes em 2026, a empresa visa não apenas trazer mais uma opção de transporte, mas também ajudar na redução das emissões de carbono nas grandes cidades, oferecendo uma alternativa sustentável para a mobilidade urbana.