Até mês passado, iFood tinha 800 restaurantes vendendo morango do amor. Hoje, são 10 mil

Febre nas redes sociais, o morango do amor virou também um fenômeno nos aplicativos de delivery.

Um levantamento do iFood revela que o número de estabelecimentos que oferecem o doce no app saltou de 830, em junho, para mais de 10.300 em julho — um crescimento de 1.140% em apenas um mês.

O crescimento acompanha a viralização da sobremesa nas redes. Só em julho, o iFood registrou 275.000 pedidos de Morango do Amor, contra apenas 11 mil em junho.

O número de unidades vendidas passa de 524 mil, já que, em média, cada pedido inclui duas unidades do doce.

A explosão de pedidos não é só um indicativo de tendência: também virou oportunidade para pequenos negócios.

Oportunide de negócios

Muitos restaurantes e docerias aproveitaram a onda para incluir o Morango do Amor no cardápio e impulsionar as vendas. Desde maio, o crescimento acumulado de pedidos pela sobremesa foi de quase 650%.

Para se ter ideia da magnitude: só no mês de julho foram feitos mais pedidos do doce do que em todo o ano de 2024. No ano passado, foram pouco mais de 10 mil pedidos no iFood com essa nomenclatura. Em 2025, o número já passa de 290 mil — e 94% deles só em julho.

Como fazer o morango do amor em casa?

Ainda que a sobremesa seja bastante desejada, fazê-la em casa pode ser mais difícil do que parece. Separamos abaixo os ingredientes e modo de preparo, confira:

Ingredientes

Morangos grandes e firmes

1 receita de brigadeiro branco (leite condensado, creme de leite e chocolate branco)

2 xícaras de açúcar

½ xícara de água

1 colher de sopa de vinagre ou suco de limão

Corante vermelho em gel (alimentício)

Preparo da calda

Em uma panela, misture o açúcar, a água, o vinagre (ou suco de limão) e o corante com o fogo desligado. Leve ao fogo médio sem mexer até atingir o ponto de vidro, ou até o termômetro marcar 150°C. Para testar, pingue um pouco da calda em água gelada — se quebrar como vidro, está pronta.

Montagem

Lave e seque bem os morangos, deixando-os completamente secos. Envolva cada morango com o brigadeiro branco (em ponto de enrolar) e espete em um palito. Banhe os morangos na calda com agilidade, pois ela endurece rapidamente. Deixe os morangos secarem em papel manteiga ou em uma superfície untada, sem que se toquem.

Dica de armazenamento: Não leve os morangos à geladeira. Armazene-os em local seco e fresco e consuma no mesmo dia para garantir a crocância da calda.