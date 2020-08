As varejistas mais eficientes do país (spoiler: Via Varejo bate Magalu)

Em tempos de pandemia, ser eficiente na geração de resultados é mais importante do que nunca para varejistas de todos os tipos. Para saber quais são as empresas mais bem sucedidas nesse quesito, o Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo) elaborou um ranking das varejistas mais eficientes do país. O levantamento foi realizado em parceria com a FIA (Fundação Instituto de Administração) e é divulgado com exclusividade por EXAME.

Para chegar aos resultados, o levantamento levou em conta dois fatores: número de lojas e número de funcionários necessários para cada varejista atingir seu faturamento. A conta foi feita com base em dados de 2019.

“Olhar só o faturamento é uma medida pouco reveladora. Agora, olhar para a eficiência demonstra por exemplo o potencial de crescimento futuro de uma empresa. Uma empresa com eficiência 90% menor que suas concorrentes tem potencial muito menor de crescimento”, afirma Claudio Felisoni, presidente do Ibevar.

O grau de eficiência é medido em uma escala de 0 a 1, sendo que 1 é a nota das empresas mais eficientes. Os dados também indicam qual é a empresa com eficiência máxima (benchmark) que a menos eficiente deveria, em razão de suas características, ser mais diretamente comparada.

Pela conta, a Via Varejo é a varejista de eletroeletrônicos e móveis mais eficiente dentre as maiores, à frente da rival Magazine Luiza. Tok&Stok e Fast Shop também aparecem com eficiência máxima no segmento. A menos eficiente no segmento é a rede mineira EletroZema, com eficiência de 0,1.

Já o ranking dos supermercadistas mostra que Carrefour é o mais eficiente, ao lado de redes menores como Irmãos Muffato, Makro e Zaffari. O Dia vem logo em seguida com eficiência de 0,99. Pão de Açúcar tem eficiência de 0,95.

Na lista das drogarias e perfumarias, a líder do mercado de drogarias Raia Drogasil está na frente entre as maiores. Também aparecem com eficiência máxima O Boticário, Panvel e Drogaria Araújo. No setor de moda, Renner, Riachuelo e Havan estão entre as mais eficientes. A C&A tem eficiência de 0,65 e a Cia. Hering de 0,52.

Veja abaixo as listas das varejistas por grau de eficiência: