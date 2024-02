As investidas do Fundo Soberano do ES; conheça as startups que receberam aporte de R$ 2,7 milhões

Um grupo de quatro startups entrou para o rol de investidas do Fundo Soberano do Governo do Espírito Santo, estrutura criada nos últimos anos para apoiar o ecossistema de inovação no estado. Juntas, as empresas receberam R$ 2,7 milhões.

As escolhidas participaram do batch 4 do programa de aceleração que recebeu mais de 200 inscrições. Entre as oito apresentadas ao comitê de investimento, foram as únicas que receberam recursos. O instrumento é gerido pela TM3 Capital e tem a ACE Ventures como líder do programa de aceleração.

“As startups foram selecionadas por apresentarem um grande potencial tecnológico e de escala, ótimos times fundadores e um potencial de impactar positivamente o estado do Espírito Santo”, afirma Pedro Carneiro, sócio e diretor de investimentos da Ace Ventures.

O Funses 01, como é conhecido, está em operação há 18 meses, período em que desembolsou R$ 37 milhões em aportes em 22 startups.

O veículo de investimento tem um capital total de R$ 250 milhões. Com duração de 5 anos, tem a missão de aportar em cerca de 80 negócios, desde startups em estágios iniciais a empresas mais consolidadas.

Hoje, o fundo conta com 16 startups investidas a partir do programa de aceleração e 6 empresas investidas diretas.

“Ao final dos primeiros 5 anos do fundo, o objetivo é fazer cerca de 80 investimentos, com cheques que variam de R$ 300.000 a R$ 30 milhões”, diz Carneiro.

Todas as empresas escolhidas pelo fundo precisam ter relação com o estado capixaba.

Quais são as novas startups investidas

Frota 162 - Captou R$ 800.000

A startup chegou ao mercado em 2022 e oferece um serviço de gestão de frotas automotivas e trabalha com transportadoras e locadoras de veículos.

Criada pelos empreendedores Pedro Sánchez e Paulo Santaniello, em São Paulo, a Frota 162 conta com uma solução integrada aos departamentos de trânsito.Por cálculos próprios, estima uma redução de 80% no tempo que os donos de frotistas gastam na gestão de multas e de 40% na diminuição dos custos.

Multifidelidade - R$ 800.000

Integração entre programa de fidelidade, fintech e inteligência de dados. Esse é o modelo da startup da cidade de Serra, na região metropolitana de Vitória.

A empresa, fundada por Roney Helian e Ana Paula Martins Gomes, reúne diversas marcas em sua plataforma e oferece prêmios e recompensas instantâneas aos consumidores de acordo com os valores gastos em compras.

naPorta - R$ 600.00

A naPorta busca viabilizar as entregas de compras online em regiões desassistidas, como favelas e periferias.

Criada no Rio Janeiro, em 2021, usa tecnologias como o CEP Digital, parceria com o Google, para elevar o nível de granularidade do serviço e fazer os pedidos chegarem aos devidos endereços.

Conecta - R$ 400.000

Reduzir a complexidade nas integrações entre sistemas é a principal dor de cabeça que a startup se propõe a resolver. A Conecta possui um catálogo de integrações prontas para agilizar as conexões entre sistemas e plataformas.

Por trás do modelo, a startup conta com um sistema inteligente que lê as aplicações e compila os dados necessários para as empresas possam rodar e acelerar as suas vendas digitais.

Como o fundo foi criado

O Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (FUNSES) foi criado em 2019 e usa recursos oriundos da exploração de petróleo. Tem como propósito contribuir para a atração de novos negócios, gerar emprego e renda para a população local.

Em 2021, o Governo do Espírito Santo direcionou os recursos para o Bandes, o banco de desenvolvimento do estado, responsável por estruturar o edital de criação do Fundo de Investimento em Participações (FIP). Isso deu vazão à criação FUNSES1, programa que foca em empresas de tecnologias.

Quais os caminhos para a captação de investimento

Para concorrer ao investimento, as startups precisam cumprir com pelo menos um dos três critérios: a empresa ser do Espírito Santo, ter ou venha a ter investimentos no estado e ter sede fiscal no ES.

No momento, o Funses 01 está com inscrições abertas até o Batch 5. As startups precisam fazer o cadastro até o dia 19 de fevereiro.

As selecionadas participam de um programa de aceleração de aproximadamente 3 meses e podem receber investimentos com valores entre R$300.000 e R$800.000.