Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

As empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, segundo ranking EXAME

Confira os 20 negócios gaúchos premiados na quarta edição do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025; juntos, somam receita de R$ 1 bilhão

Carlos Eduardo Corrêa, fundador da Okê Human Tech (Okê Human Tech/Divulgação)

Carlos Eduardo Corrêa, fundador da Okê Human Tech (Okê Human Tech/Divulgação)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13h55.

A quarta edição do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, uma iniciativa da EXAME em parceria com o BTG Pactual, celebra as empresas que estão moldando o futuro da economia brasileira.

A pesquisa, que destaca os negócios com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida, considera empresas com receita entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.

Cada uma vem de um canto do Brasil, mas todas têm um denominador comum: o espírito empreendedor e a coragem de alavancar os negócios a patamares excepcionais.

Metodologia: como o ranking classifica as empresas vencedoras?

No Rio Grande do Sul, a Okê Human Tech foi a empresa que mais cresceu entre 2023 e 2024. A empresa de recursos humanos, que oferece ferramentas de recrutamento e gestão de pessoas, viu a receita saltar de R$ 24 milhões para R$ 106 milhões.

Em seguida, a CSG, de Farroupilha, se destaca com um crescimento de 79% e uma receita que passou de R$ 184 milhões para R$ 330 milhões. A empresa faz manutenção e oferece serviços de infraestrutura em rodovias, como, por exemplo, pedágio eletrônico.

A Concredito, de Osório, também se destaca no ranking, com um crescimento de 109% e um faturamento que mais que dobrou em 2024, atingindo R$ 21,5 milhões. A empresa oferece ferramentas financeiras digitais, como consórcio e antecipação de FGTS.

A seguir, apresentamos a lista completa das empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, conforme o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

As empresas do RS que mais cresceram em 2024

Okê Human Tech | Crescimento de 328%

  • Cidade: Porto Alegre
  • Setor: Capital humano
  • Receita em 2023: R$ 24.8 milhões
  • Receita em 2024: R$ 106.4 milhões

Concredito | Crescimento de 109%

  • Cidade: Osório
  • Setor: Serviços financeiros
  • Receita em 2023: R$ 10.3 milhões
  • Receita em 2024: R$ 21.6 milhões

CSG | Crescimento de 79%

  • Cidade: Farroupilha
  • Setor: Infraestrutura
  • Receita em 2023: R$ 184.5 milhões
  • Receita em 2024: R$ 330.8 milhões

Nostrali | Crescimento de 76%

  • Cidade: Caxias do Sul
  • Setor: Serviços
  • Receita em 2023: R$ 58.4 milhões
  • Receita em 2024: R$ 103 milhões

Rede Marketplace | Crescimento de 70%

  • Cidade: Farroupilha
  • Setor: Atacado e varejo
  • Receita em 2023: R$ 58.6 milhões
  • Receita em 2024: R$ 99.8 milhões

Octafy | Crescimento de 69%

  • Cidade: Canoas
  • Setor: Tecnologia
  • Receita em 2023: R$ 4.5 milhões
  • Receita em 2024: R$ 7.6 milhões

Tri Joia | Crescimento de 63%

  • Cidade: Novo Hamburgo
  • Setor: Moda e vestuário
  • Receita em 2023: R$ 8.5 milhões
  • Receita em 2024: R$ 13.9 milhões

Medical San | Crescimento de 59%

  • Cidade: Estrela
  • Setor: Farmacêutico e beleza
  • Receita em 2023: R$ 115 milhões
  • Receita em 2024: R$ 182.7 milhões

PSA | Crescimento de 53%

  • Cidade: Porto Alegre
  • Setor: Educação e saúde
  • Receita em 2023: R$ 15.7 milhões
  • Receita em 2024: R$ 24 milhões

Unifique Invest | Crescimento de 46%

  • Cidade: Passo Fundo
  • Setor: Serviços
  • Receita em 2023: R$ 2.1 milhões
  • Receita em 2024: R$ 3.1 milhões

Privacy Tools | Crescimento de 38%

  • Cidade: Porto Alegre
  • Setor: Tecnologia
  • Receita em 2023: R$ 7.9 milhões
  • Receita em 2024: R$ 10.8 milhões

Le Petit Macarons | Crescimento de 36%

  • Cidade: Bento Gonçalves
  • Setor: Alimentos e bebidas
  • Receita em 2023: R$ 3.8 milhões
  • Receita em 2024: R$ 5.1 milhões

Netrin | Crescimento de 30%

  • Cidade: São Leopoldo
  • Setor: Tecnologia
  • Receita em 2023: R$ 7 milhões
  • Receita em 2024: R$ 9.2 milhões

Pix Force | Crescimento de 28%

  • Cidade: Porto Alegre
  • Setor: Tecnologia
  • Receita em 2023: R$ 7.5 milhões
  • Receita em 2024: R$ 9.6 milhões

Corelog | Crescimento de 26%

  • Cidade: Cachoeirinha
  • Setor: Transporte e logística
  • Receita em 2023: R$ 40.6 milhões
  • Receita em 2024: R$ 51.1 milhões

InfyMedia | Crescimento de 23%

  • Cidade: Porto Alegre
  • Setor: Tecnologia
  • Receita em 2023: R$ 1.8 milhões
  • Receita em 2024: R$ 2.2 milhões

Aegro | Crescimento de 16%

  • Cidade: Porto Alegre
  • Setor: Agronegócio
  • Receita em 2023: R$ 19.9 milhões
  • Receita em 2024: R$ 23.2 milhões

Jorge Bischoff | Crescimento de 12%

  • Cidade: Igrejinha
  • Setor: Moda e vestuário
  • Receita em 2023: R$ 77.7 milhões
  • Receita em 2024: R$ 86.8 milhões

ILoveMyJob | Crescimento de 7%

  • Cidade: Porto Alegre
  • Setor: Capital humano
  • Receita em 2023: R$ 2.1 milhões
  • Receita em 2024: R$ 2.3 milhões

CONFIRA O RANKING COMPLETO

Acompanhe tudo sobre:Negócios em Expansão 2025

Mais de Negócios

Depois de 37 anos, Nike surpreende e dá aula de marketing com novo slogan

A nova realidade do venture capital no Brasil: menos IPOs e valuations, mais IA e muito 'dry powder'

Musk, Zuckerberg e Bezos: os americanos mais ricos de 2025, segundo a Forbes

O desafio da Amazon é entrar no dia a dia dos latinos — e a Rappi é o atalho

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Interferência de Trump no FED ameaça confiança no dólar e pode elevar inflação global

Invest

Ouro fica perto de US$ 3.700 com incertezas nos principais mercados globais

Brasil

Trem da Linha 4-Amarela descarrila e parte ao meio em São Paulo

Um conteúdo Bússola

Streamings precisam saber: 51% dos brasileiros das classes ABC já viraram madrugada para ver séries