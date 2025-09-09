As empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, segundo ranking EXAME

A quarta edição do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, uma iniciativa da EXAME em parceria com o BTG Pactual, celebra as empresas que estão moldando o futuro da economia brasileira.
A pesquisa, que destaca os negócios com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida, considera empresas com receita entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.
Cada uma vem de um canto do Brasil, mas todas têm um denominador comum: o espírito empreendedor e a coragem de alavancar os negócios a patamares excepcionais.
Metodologia: como o ranking classifica as empresas vencedoras?
No Rio Grande do Sul, a Okê Human Tech foi a empresa que mais cresceu entre 2023 e 2024. A empresa de recursos humanos, que oferece ferramentas de recrutamento e gestão de pessoas, viu a receita saltar de R$ 24 milhões para R$ 106 milhões.
Em seguida, a CSG, de Farroupilha, se destaca com um crescimento de 79% e uma receita que passou de R$ 184 milhões para R$ 330 milhões. A empresa faz manutenção e oferece serviços de infraestrutura em rodovias, como, por exemplo, pedágio eletrônico.
A Concredito, de Osório, também se destaca no ranking, com um crescimento de 109% e um faturamento que mais que dobrou em 2024, atingindo R$ 21,5 milhões. A empresa oferece ferramentas financeiras digitais, como consórcio e antecipação de FGTS.
A seguir, apresentamos a lista completa das empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, conforme o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.
As empresas do RS que mais cresceram em 2024
Okê Human Tech | Crescimento de 328%
- Cidade: Porto Alegre
- Setor: Capital humano
- Receita em 2023: R$ 24.8 milhões
- Receita em 2024: R$ 106.4 milhões
Concredito | Crescimento de 109%
- Cidade: Osório
- Setor: Serviços financeiros
- Receita em 2023: R$ 10.3 milhões
- Receita em 2024: R$ 21.6 milhões
CSG | Crescimento de 79%
- Cidade: Farroupilha
- Setor: Infraestrutura
- Receita em 2023: R$ 184.5 milhões
- Receita em 2024: R$ 330.8 milhões
Nostrali | Crescimento de 76%
- Cidade: Caxias do Sul
- Setor: Serviços
- Receita em 2023: R$ 58.4 milhões
- Receita em 2024: R$ 103 milhões
Rede Marketplace | Crescimento de 70%
- Cidade: Farroupilha
- Setor: Atacado e varejo
- Receita em 2023: R$ 58.6 milhões
- Receita em 2024: R$ 99.8 milhões
Octafy | Crescimento de 69%
- Cidade: Canoas
- Setor: Tecnologia
- Receita em 2023: R$ 4.5 milhões
- Receita em 2024: R$ 7.6 milhões
Tri Joia | Crescimento de 63%
- Cidade: Novo Hamburgo
- Setor: Moda e vestuário
- Receita em 2023: R$ 8.5 milhões
- Receita em 2024: R$ 13.9 milhões
Medical San | Crescimento de 59%
- Cidade: Estrela
- Setor: Farmacêutico e beleza
- Receita em 2023: R$ 115 milhões
- Receita em 2024: R$ 182.7 milhões
PSA | Crescimento de 53%
- Cidade: Porto Alegre
- Setor: Educação e saúde
- Receita em 2023: R$ 15.7 milhões
- Receita em 2024: R$ 24 milhões
Unifique Invest | Crescimento de 46%
- Cidade: Passo Fundo
- Setor: Serviços
- Receita em 2023: R$ 2.1 milhões
- Receita em 2024: R$ 3.1 milhões
Privacy Tools | Crescimento de 38%
- Cidade: Porto Alegre
- Setor: Tecnologia
- Receita em 2023: R$ 7.9 milhões
- Receita em 2024: R$ 10.8 milhões
Le Petit Macarons | Crescimento de 36%
- Cidade: Bento Gonçalves
- Setor: Alimentos e bebidas
- Receita em 2023: R$ 3.8 milhões
- Receita em 2024: R$ 5.1 milhões
Netrin | Crescimento de 30%
- Cidade: São Leopoldo
- Setor: Tecnologia
- Receita em 2023: R$ 7 milhões
- Receita em 2024: R$ 9.2 milhões
Pix Force | Crescimento de 28%
- Cidade: Porto Alegre
- Setor: Tecnologia
- Receita em 2023: R$ 7.5 milhões
- Receita em 2024: R$ 9.6 milhões
Corelog | Crescimento de 26%
- Cidade: Cachoeirinha
- Setor: Transporte e logística
- Receita em 2023: R$ 40.6 milhões
- Receita em 2024: R$ 51.1 milhões
InfyMedia | Crescimento de 23%
- Cidade: Porto Alegre
- Setor: Tecnologia
- Receita em 2023: R$ 1.8 milhões
- Receita em 2024: R$ 2.2 milhões
Aegro | Crescimento de 16%
- Cidade: Porto Alegre
- Setor: Agronegócio
- Receita em 2023: R$ 19.9 milhões
- Receita em 2024: R$ 23.2 milhões
Jorge Bischoff | Crescimento de 12%
- Cidade: Igrejinha
- Setor: Moda e vestuário
- Receita em 2023: R$ 77.7 milhões
- Receita em 2024: R$ 86.8 milhões
ILoveMyJob | Crescimento de 7%
- Cidade: Porto Alegre
- Setor: Capital humano
- Receita em 2023: R$ 2.1 milhões
- Receita em 2024: R$ 2.3 milhões
