As empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, segundo ranking EXAME

A quarta edição do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, uma iniciativa da EXAME em parceria com o BTG Pactual, celebra as empresas que estão moldando o futuro da economia brasileira.

A pesquisa, que destaca os negócios com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida, considera empresas com receita entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.

Cada uma vem de um canto do Brasil, mas todas têm um denominador comum: o espírito empreendedor e a coragem de alavancar os negócios a patamares excepcionais.

No Rio Grande do Sul, a Okê Human Tech foi a empresa que mais cresceu entre 2023 e 2024. A empresa de recursos humanos, que oferece ferramentas de recrutamento e gestão de pessoas, viu a receita saltar de R$ 24 milhões para R$ 106 milhões.

Em seguida, a CSG, de Farroupilha, se destaca com um crescimento de 79% e uma receita que passou de R$ 184 milhões para R$ 330 milhões. A empresa faz manutenção e oferece serviços de infraestrutura em rodovias, como, por exemplo, pedágio eletrônico.

A Concredito, de Osório, também se destaca no ranking, com um crescimento de 109% e um faturamento que mais que dobrou em 2024, atingindo R$ 21,5 milhões. A empresa oferece ferramentas financeiras digitais, como consórcio e antecipação de FGTS.

A seguir, apresentamos a lista completa das empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, conforme o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

As empresas do RS que mais cresceram em 2024

Okê Human Tech | Crescimento de 328%

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Setor: Capital humano

Capital humano Receita em 2023: R$ 24.8 milhões

R$ 24.8 milhões Receita em 2024: R$ 106.4 milhões

Concredito | Crescimento de 109%

Cidade: Osório

Osório Setor: Serviços financeiros

Serviços financeiros Receita em 2023: R$ 10.3 milhões

R$ 10.3 milhões Receita em 2024: R$ 21.6 milhões

CSG | Crescimento de 79%

Cidade: Farroupilha

Farroupilha Setor: Infraestrutura

Infraestrutura Receita em 2023: R$ 184.5 milhões

R$ 184.5 milhões Receita em 2024: R$ 330.8 milhões

Nostrali | Crescimento de 76%

Cidade: Caxias do Sul

Caxias do Sul Setor: Serviços

Serviços Receita em 2023: R$ 58.4 milhões

R$ 58.4 milhões Receita em 2024: R$ 103 milhões

Rede Marketplace | Crescimento de 70%

Cidade: Farroupilha

Farroupilha Setor: Atacado e varejo

Atacado e varejo Receita em 2023: R$ 58.6 milhões

R$ 58.6 milhões Receita em 2024: R$ 99.8 milhões

Octafy | Crescimento de 69%

Cidade: Canoas

Canoas Setor: Tecnologia

Tecnologia Receita em 2023: R$ 4.5 milhões

R$ 4.5 milhões Receita em 2024: R$ 7.6 milhões

Tri Joia | Crescimento de 63%

Cidade: Novo Hamburgo

Novo Hamburgo Setor: Moda e vestuário

Moda e vestuário Receita em 2023: R$ 8.5 milhões

R$ 8.5 milhões Receita em 2024: R$ 13.9 milhões

Medical San | Crescimento de 59%

Cidade: Estrela

Estrela Setor: Farmacêutico e beleza

Farmacêutico e beleza Receita em 2023: R$ 115 milhões

R$ 115 milhões Receita em 2024: R$ 182.7 milhões

PSA | Crescimento de 53%

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Setor: Educação e saúde

Educação e saúde Receita em 2023: R$ 15.7 milhões

R$ 15.7 milhões Receita em 2024: R$ 24 milhões

Unifique Invest | Crescimento de 46%

Cidade: Passo Fundo

Passo Fundo Setor: Serviços

Serviços Receita em 2023: R$ 2.1 milhões

R$ 2.1 milhões Receita em 2024: R$ 3.1 milhões

Privacy Tools | Crescimento de 38%

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Setor: Tecnologia

Tecnologia Receita em 2023: R$ 7.9 milhões

R$ 7.9 milhões Receita em 2024: R$ 10.8 milhões

Le Petit Macarons | Crescimento de 36%

Cidade: Bento Gonçalves

Bento Gonçalves Setor: Alimentos e bebidas

Alimentos e bebidas Receita em 2023: R$ 3.8 milhões

R$ 3.8 milhões Receita em 2024: R$ 5.1 milhões

Netrin | Crescimento de 30%

Cidade: São Leopoldo

São Leopoldo Setor: Tecnologia

Tecnologia Receita em 2023: R$ 7 milhões

R$ 7 milhões Receita em 2024: R$ 9.2 milhões

Pix Force | Crescimento de 28%

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Setor: Tecnologia

Tecnologia Receita em 2023: R$ 7.5 milhões

R$ 7.5 milhões Receita em 2024: R$ 9.6 milhões

Corelog | Crescimento de 26%

Cidade: Cachoeirinha

Cachoeirinha Setor: Transporte e logística

Transporte e logística Receita em 2023: R$ 40.6 milhões

R$ 40.6 milhões Receita em 2024: R$ 51.1 milhões

InfyMedia | Crescimento de 23%

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Setor: Tecnologia

Tecnologia Receita em 2023: R$ 1.8 milhões

R$ 1.8 milhões Receita em 2024: R$ 2.2 milhões

Aegro | Crescimento de 16%

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Setor: Agronegócio

Agronegócio Receita em 2023: R$ 19.9 milhões

R$ 19.9 milhões Receita em 2024: R$ 23.2 milhões

Jorge Bischoff | Crescimento de 12%

Cidade: Igrejinha

Igrejinha Setor: Moda e vestuário

Moda e vestuário Receita em 2023: R$ 77.7 milhões

R$ 77.7 milhões Receita em 2024: R$ 86.8 milhões

ILoveMyJob | Crescimento de 7%

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Setor: Capital humano

Capital humano Receita em 2023: R$ 2.1 milhões

R$ 2.1 milhões Receita em 2024: R$ 2.3 milhões

