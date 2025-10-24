As 30 cidades onde as franquias mais cresceram em receita em 2025

Porto Alegre, Jundiaí e Santos são as cidades que mais cresceram em faturamento de franquias no primeiro semestre de 2025. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou o novo levantamento sobre as 30 cidades com maior crescimento durante a ABFCon 2025, evento da associação que reúne franqueadoras e grandes franqueados nesta semana em Una, na Bahia.

De acordo com a ABF, 16 das 30 cidades são capitais, respondendo por 76% do faturamento total. As outras 14 cidades não são capitais, concentrando 24% da receita nacional, sendo metade disso no interior paulista.

A média de crescimento das 30 cidades foi de 11,1%, próximo ao desempenho nacional do setor, que cresceu 11,6% no semestre.

Atualmente, 69% dos municípios brasileiros contam com ao menos uma unidade franqueada, o que representa um avanço de 8 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2024. Segundo a ABF, o crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão das redes no interior, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Sul, que vêm se consolidando como novos polos do franchising nacional.

Recuperação do Rio Grnde do Sul

A líder do ranking, Porto Alegre, registrou alta de 32,97% no faturamento do franchising, alcançando R$ 1,79 bilhão. A capital gaúcha, que em 2024 havia ficado fora das 30 primeiras posições devido às enchentes, mostra agora um forte movimento de recuperação econômica.

“O resultado da capital gaúcha representa uma retomada importante após um momento duro vivido pelos negócios da região”, diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF. "Muitas franquias realizaram campanhas especiais para que os negócios conseguissem retomar suas atividades de forma mais rápida", diz.

Jundiaí (SP) aparece na segunda posição com crescimento de 29,26%, impulsionada pela expansão logística e industrial da região, e Santos (SP), em terceiro lugar, com alta de 19,51%, beneficiada pelo aumento do movimento portuário.

A capital paulista, São Paulo, aparece em quarto, com avanço de 14,64%, apoiada na diversificação de modelos de negócio, como dark kitchens e operações híbridas.

Interior ganha força e atrai novas marcas

O avanço do franchising para o interior continua a ser um movimento estrutural. Segundo a ABF, metade das cidades do ranking têm forte ligação com o agronegócio, entre elas Cuiabá, Campo Grande e Londrina.

“O interior representa novas oportunidades para marcas já consolidadas nas capitais”, destaca Décio Pecin, vice-presidente da ABF. "Há também uma necessidade estratégica, diante do aumento do custo do metro quadrado nas grandes cidades", completa.

Sobre o perfil dos franqueados, a ABF afirma que são empreendedores atraídos pelos investimentos menores oferecidos por novos modelos oferecidos em cidades do interior.

Apesar da chegada de novos formatos, as lojas tradicionais ainda dominam 81,2% das operações nas cidades analisadas. Modelos home based (montados em casa) representam 12,8%, e quiosques, 5,4%.

Setores em destaque

Os segmentos que mais contribuíram para o crescimento das cidades líderes foram:

Alimentação – Comércio e Distribuição (23%) , impulsionado pelas vendas de Páscoa nas redes de chocolate;

, impulsionado pelas vendas de Páscoa nas redes de chocolate; Saúde, Beleza e Bem-Estar (15%) , com expansão de academias e spas;

, com expansão de academias e spas; Limpeza e Conservação (12%) , puxado pelo avanço das lavanderias self-service;

, puxado pelo avanço das lavanderias self-service; Serviços Automotivos e Alimentação – Food Service (12%), com destaque para redes de açaí, milkshakes e sorvetes como Oggi, Milky Moo, Borelli e The Best Açaí.

As 30 cidades com maior crescimento no faturamento de franquias em 2025

Posição Cidade 1º SEM 2024 1º SEM 2025 % Variação de Faturamento 1º Porto Alegre R$ 1.346.573.271 R$ 1.790.491.135 32,97% 2º Jundiaí R$ 673.707.699 R$ 870.809.123 29,26% 3º Santos R$ 632.713.391 R$ 756.158.579 19,51% 4º São Paulo R$ 13.713.126.242 R$ 15.721.225.521 14,64% 5º Florianópolis R$ 916.230.503 R$ 1.035.624.939 13,03% 6º Guarulhos R$ 933.595.513 R$ 1.043.760.238 11,80% 7º Cuiabá R$ 708.708.551 R$ 791.970.836 11,75% 8º Salvador R$ 1.573.299.737 R$ 1.753.151.512 11,43% 9º Belém R$ 910.221.999 R$ 1.009.137.928 10,87% 10º Manaus R$ 1.057.579.305 R$ 1.170.605.172 10,69% 11º Teresina R$ 668.838.846 R$ 739.846.139 10,62% 12º Campo Grande R$ 736.718.532 R$ 811.810.544 10,19% 13º Londrina R$ 742.187.832 R$ 815.586.250 9,89% 14º Uberlândia R$ 730.634.788 R$ 802.649.632 9,86% 15º Brasília R$ 2.777.224.087 R$ 3.048.223.349 9,76% 16º Goiânia R$ 1.745.323.813 R$ 1.910.655.100 9,47% 17º Campinas R$ 1.770.197.907 R$ 1.937.837.867 9,47% 18º São José do Rio Preto R$ 749.074.826 R$ 819.399.036 9,39% 19º Curitiba R$ 2.779.587.728 R$ 3.039.821.110 9,36% 20º Fortaleza R$ 1.452.376.261 R$ 1.586.315.912 9,22% 21º Santo André R$ 874.357.412 R$ 954.297.984 9,14% 22º São Luís R$ 817.332.072 R$ 891.867.226 9,12% 23º Recife R$ 1.509.533.385 R$ 1.635.483.010 8,34% 24º São José dos Campos R$ 853.473.091 R$ 922.947.049 8,14% 25º Sorocaba R$ 772.920.192 R$ 832.038.509 7,65% 26º São Bernardo do Campo R$ 846.319.615 R$ 902.887.703 6,68% 27º Ribeirão Preto R$ 968.126.017 R$ 1.032.610.499 6,66% 28º Rio de Janeiro R$ 6.300.327.782 R$ 6.697.574.203 6,31% 29º Barueri R$ 882.718.544 R$ 920.974.055 4,33% 30º Niterói R$ 828.570.686 R$ 864.282.476 4,31% Total R$ 51.271.599.625 R$ 57.110.042.636 +11,39%

Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)

*A jornalista viajou a convite da ABF