Arezzo, Qsaúde, Ser: os negócios e tendências mais importantes da semana

Diversidade

Cristina Junqueira, uma das fundadoras do banco digital Nubank, pediu desculpas por um comentário durante entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira, 19. Falando sobre a contratação de negros para o banco, afirmou que não se pode “nivelar por baixo”.

Fusões, aquisições e separações

Novidades nos setores

Alimentos e bebidas

A cervejaria Backer, de Minas Gerais, fez uma festa para relançar um rótulo, a cerveja Capitão Senra. No início do ano, cervejas da Backer causaram a morte de 10 consumidores e a intoxicação de dezenas pela contaminação com dietilenoglicol, produto químico usado no sistema de resfriamento dos tanques de bebida na fábrica. Em junho, após concluir o inquérito, a Polícia Civil indiciou 11 pessoas envolvidas no caso, inclusive os três sócios da Backer, por homicídio culposo.

A Coca-Cola vai deixar de fabricar 200 marcas de refrigerante para se concentrar nos carros-chefes.

Aviação

A American Airlines pretende colocar de novo em operação a sua frota de aviões Boeing 737 Max, modelo que está proibido de voar no mundo inteiro desde o início de 2019 após dois acidentes que mataram cerca de 350 passgeiros na Indonésia e na Etiópia. A retomada depende de autorização da FAA, a agência reguladora do setor aéreo nos Estados Unidos.

Veículos

GM apresenta a Hummer, sua picape 100% elétrica.

30 postos de recarga ultrarrápida serão instalados em São Paulo.

Novos negócios

José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp , está lançando a sua nova operadora de planos de saúde, a Qsaúde, focada nos planos individuais. “O consumidor paga caro e não está satisfeito com o plano”, disse Seripieri em entrevista à EXAME .

Exclusivo na revista EXAME: como a Loggi está se tornando a maior empresa privada de entregas do Brasil.

Tendências

Black Friday

Os brasileiros estão ansiosos pelas promoções e ofertas da Black Friday. Os itens que mais despertam interesse? Em primeiro lugar, os telefones celulares.

Combustíveis

Por que a produção de petróleo da Petrobras tem crescido mesmo na crise da pandemia? A EXAME responde.

Pedidos no delivery

O prato mais pedido no iFood em todo o Brasil não é pizza. No Rappi, a procura por papel higiênico aumentou 350% na pandemia. O “retire na loja” também está ganhando espaço como alternativa ao delivery.

Remédios na pandemia

As vendas de vitaminas cresceram mais nas regiões Norte e Sul do país. Pacientes com doenças crônicas como diabetes reforçaram os cuidados.

Vending machines no metrô

A rede de petshops Petz, que abriu capital na bolsa neste ano, vai começar a vender ração, petiscos e acessórios como coleiras em máquinas de autosserviço em estações do metrô de São Paulo. Na semana passada, a C&A anunciou que passaria a vender camisetas em máquinas também no metrô, e foi logo seguida pela Renner.

Vinho fora da garrafa