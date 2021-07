Arezzo & Co compra MyShoes e fecha parceria com Mercado Livre

A varejista de moda Arezzo & Co e a plataforma de e-commerce Mercado Livre anunciam uma parceria estratégica para desenvolver e comercializar os calçados e bolsas femininas da marca MyShoes.

A iniciativa marca a entrada da Arezzo & Co em um segmento mais acessível de calçados e bolsas femininas, voltado aos públicos das classes B- e C+, que representam cerca de 44% do mercado consumidor nacional.

A decisão de lançar a marca acontece após uma série de estudos e pesquisas realizados com consumidores e lojistas nos últimos 24 meses e que evidenciaram a carência de uma marca democrática e com informação de moda.

Recém adquirida pela Arezzo & Co, a marca estava inativa há três anos. Apesar de sua inatividade, a marca, segundo pesquisa, possui forte lembrança de marca no mercado da moda, bem como centenas de milhares de seguidores fiéis em suas redes sociais.

Campanha e vendas

A My Shoes terá a cantora Simaria como protagonista da campanha que vai simbolizar o novo momento da marca. Na direção criativa, estará Giovanni Bianco, parceiro de longa data de todo o grupo e mentor da cantora Anitta. Toda a comercialização e logística de produtos MyShoes estará a cargo do Mercado Livre.

Os produtos estarão disponíveis no modo Full da plataforma de e-commerce, no qual todo o processo, da venda à entrega da mercadoria, é gerenciado pelo Mercado Livre, garantido a seus consumidores a entrega mais rápida do Brasil.

"Estamos agregando ao nosso portfólio uma marca importante, num mercado com enorme potencial e hoje inexplorado pela nossa empresa, e esse será apenas o início de uma parceria que trará muitas conquistas para Arezzo&Co e Mercado Livre", Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co.

A aquisição da marca MyShoes e a parceria com o Mercado Livre fazem parte da estratégia de complementar os negócios da Arezzo&Co no setor de moda, varejo e vestuário, ampliando seu mercado endereçável, sua oferta de produtos e seu o portfólio de marcas, buscando consolidar a companhia como uma house of brands.

"A parceria com a Arezzo & Co para o lançamento de MyShoes no Mercado Livre reforça nosso posicionamento como destino de moda no e-commerce. Além disso, o anúncio habilita o crescimento da companhia no mercado de calçados e bolsas femininas", diz Fernando Yunes, Vice Presidente Sênior do Mercado Livre no Brasil."