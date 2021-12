Arco compra startup Edupass, a “Apple Store” de cursos para empresas

A Arco Educação acaba de comprar a startup Edupass, que oferece serviço de educação corporativa para empresas como Grupo Pão de Açúcar, Cielo, C6 Bank, Loggi, além da própria Arco. A aquisição marca a entrada da companhia no mercado de educação continuada para adultos (lifelong learning), com oferta de cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres — até agora a Arco atuava apenas em educação de crianças e jovens, por meio de sistemas de ensino.

Saiba qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

“Nos questionamos se essa era uma avenida de crescimento para a Arco e vimos muitas oportunidades”, afirma Tamires Vilela, diretora de novos negócios da Arco. Uma delas é a experiência da Arco no mercado B2B (oferta de serviços para empresas). A companhia atende hoje 7.000 escolas no país. “Temos uma força de vendas estruturada e experiência no relacionamento com esses clientes. Vamos transpor isso para o mercado corporativo”, diz Vilela.

Outros pontos que devem impulsionar o negócio da Edupass, na visão da executiva, são a força de marca da Arco, a experiência em criação de conteúdo e o investimento em tecnologia. A avaliação é de que o mercado de educação para adultos tem muitos players, mas a parte de educação corporativa ainda é pouco explorada. “É um segmento muito pulverizado no qual os grandes players ainda tem dificuldade de entrar”, afirma Alexandre Wawruk, fundador da Edupass.

Apple Store dos cursos

No mercado desde 2019, a Edupass funciona como uma espécie de shopping center de cursos voltado ao público corporativo. As empresas que aderem ao serviço oferecem a Edupass como benefício aos seus funcionários, que conseguem fazer cursos gratuitos ou com bolsa pela plataforma. O modelo é inspirado no da empresa americana Guild Education avaliada em 3,75 bilhões de dólares.

Com a compra pela Arco, o objetivo agora é acelerar o crescimento. A Edupass tinha uma equipe de seis pessoas, hoje já são 30 e há vagas abertas. A empresa tem em sua base 150.000 clientes elegíveis — funcionários de empresas que aderiram ao benefício. Pós-aquisição, a meta é chegar em 500.000 beneficiários no ano que vem, ampliando o número de empresas que oferecem o benefício.

“As empresas oferecem benefícios de alimentação, transporte, saúde. Na educação ainda é algo muito desestruturado. A Edupass vem para ser um benefício relevante nessa área, conectando instituições de ensino com os colaboradores das empresas, como uma Apple Store”, afirma Alexandre Wawruk.

Descontos e escala

Para as empresas, o benefício funciona como uma forma de reter talentos e otimizar o investimento em educação dos funcionários. Todo o contato e a negociação com as instituições de ensino fica por conta da Edupass, que consegue descontos devido à negociação em escala. A startup também faz o acompanhamento do colaborador, entendendo seu perfil e oferecendo cursos de acordo com seus interesses e necessidades. “Nosso objetivo é democratizar o acesso ao desenvolvimento profissional, permitir que mais gente faça graduação, pós, cursos de línguas, e com isso promover a mobilidade social nas empresas”, afirma Vilela.

O serviço também permite oferecer cursos personalizados de acordo com a necessidade das empresas. É possível, por exemplo, oferecer uma disciplina de marketing de um curso de graduação para um grupo de funcionários. Com isso, além de atender à demanda da empresa, a Edupass otimiza os recursos da instituição de ensino, monetizando parte do conteúdo de um curso maior.

A compra da Edupass vem menos de um mês após a Arco ter recebido aporte de 150 milhões de dólares (equivalente a 830 milhões de reais) dos fundos Dragoneer e General Atlantic (GA), com foco em expansão. Além da entrada no ensino para adultos, a companhia focará seu crescimento em produtos de ensino complementar, como idiomas e habilidades socioemocionais. A Arco atende hoje 7.000 escolas do país, com 1,9 milhão de alunos. Dentre suas marcas estão SAS, Positivo, COC e Dom Bosco.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.

Seu feedback é muito importante para construir uma EXAME cada vez melhor.