Aqua Capital cria AgroGalaxy, holding que nasce com faturamento de R$ 4 bi

O Fundo de Investimentos Aqua Capital anunciou a criação da holding AgroGalaxy, maior plataforma de distribuição de insumos e operações com grãos no país. A nova empresa já nasce com faturamento de R$ 4 bilhões e entra para disputar um dos mercados mais resilientes à crise gerada pela covid-19: o agronegócio. De acordo com dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o PIB do setor deve crescer 2,5% este ano, chegando a 728,6 bilhões de reais. Globalmente, deve faturar US$ 5,6 bi este ano, apontam estimativas.

“Com a aprovação do CADE, nos tornamos hoje a maior empresa independente de distribuição de insumos agrícolas da América Latina, com um total de 1.500 colaboradores. O nosso objetivo principal é ser o maior varejista no setor rural, gerando valor para o produtor brasileiro, nossos colaboradores, comunidades, o meio ambiente e nossos acionistas. Podemos dizer que somos a loja no campo que oferece produtos e serviços para o produtor agrícola fazer sua lavoura”, diz Welles Pascoal, CEO da AgroGalaxy.

A nova empresa nasce como resultado de uma longa estratégia, que começou a ser executada em 2016 com a aquisição da Rural Brasil e foi concluída este ano, após a aquisição de outras cinco empreas (Agro 100, Agro Ferrari, Grão de Ouro, Sementes Campeã e GeoData), além de ativos da Semesntes Fróes e CDB. Seu diferencial está na oferta de serviços personalizados – como assistência técnica ao agricultor, soluções de barter e de crédito, além de capacitação e tecnologias de ponta.

Hoje, a companhia cobre mais de 2600 quilômetros, com 105 lojas em nove estados, atendendo mais de 16.500 produtores. Para crescer nos próximos anos, a empresa investe em um modelo arrojado em três pilares: Expansão do modelo de negócio, Excelência Comercial & Marketing e Excelência operacional. “Nosso plano visa criar alto valor e as expectativas são muito positivas. Esperamos ter resultados ainda em 2020, uma vez que as mudanças tendem a tomar ritmo acelerado nos próximos meses”, acrescenta Pascoal.