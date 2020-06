Apple volta a fechar lojas nos EUA com aumento de casos de covid-19

A Apple voltará a fechar algumas lojas nos Estados Unidos por causa de aumento no número de novos casos de coronavírus no país. As ações da empresa, que disse que o fechamento afetará 11 lojas, tinham leve queda nesta tarde.

A Apple planejava reabrir cerca de 100 lojas nos EUA, a maioria apenas com retirada de produtos, mas algumas abrindo integralmente, no final de maio, quando as restrições relacionadas ao coronavírus começaram a serem afrouxadas.

No entanto, o número de casos nos Estados Unidos têm aumentado, com mais de 2,2 milhões de pessoas infectadas e pelo menos 118.396 mortos.

Em uma carta a clientes em maio, Deirdre O’Brien, chefe de varejo da Apple, disse que a empresa analisaria dados localmente e que o fechamento das lojas seria uma possibilidade com base nesses dados.

“Não se trata de decisões sobre as quais nos apressamos – e a abertura de uma loja não significa que não daremos o passo preventivo de fechá-la novamente, se as condições locais justificarem isso”, disse O’Brien.