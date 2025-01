Apple está perto de conseguir um acordo para liberar as vendas do iPhone 16 na Indonésia

A Apple (AAPL) está perto de fechar um acordo de investimento com a Indonésia que liberaria a venda do novo iPhone 16 no país.

A comercialização do dispositivo está proibida no país do Sudeste Asiático, que possui mais de 280 milhões de habitantes, desde outubro do ano passado.

O governo indonésio alega que a empresa americana não cumpriu os requisitos do país para a fabricação de smartphones e tablets. Desde então, a Apple está em negociações sobre um pacote de investimentos que poderia suspender a proibição.

Em entrevista à Bloomberg na última terça-feira, 21, o ministro de Investimentos da Indonésia, Rosan Roeslani, disse que espera que o problema seja resolvido nas próximas uma ou duas semanas. "Acredito fortemente que isso será resolvido muito, muito em breve.”

A última oferta feita pela Apple foi rejeitada pelo ministro da Indústria, Agus Gumiwang, em janeiro. A proposta da empresa era de que um de seus fornecedores montasse uma fábrica de AirTags no país, o que totalizaria um investimento de US$ 1 bilhão.

Segundo Gumiwang, a proposta da Apple não atendia às exigências de que 40% do material usado em smartphones e tablets vendidos no país seja produzido localmente.