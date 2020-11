Apple enfrenta falta de chips para iPhone 12

A Apple enfrenta escassez de chips essenciais que gerenciam o consumo de energia em iPhones e outros aparelhos, disseram pessoas com conhecimento do assunto, o que complica a capacidade da empresa de atender à demanda de Natal pela versão mais nova do celular. Não está claro até que ponto o gargalo pode limitar a disponibilidade de iPhones durante o trimestre de lançamento, normalmente o mais movimentado da Apple. Apesar do déficit, os fornecedores devem priorizar a Apple e o iPhone 12 em detrimento de outros clientes à espera de peças em falta, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

A crescente demanda por silício em uma variedade de produtos e problemas na cadeia de suprimentos devido à Covid-19 são as principais causas da escassez, de acordo com as pessoas. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., principal fabricante de chips para a Apple, disse em outubro que os smartphones 5G exigem entre 30% e 40% mais conteúdo de chips em comparação com a tecnologia 4G.

Esse fator e a incerteza sobre a evolução da pandemia levam clientes a armazenar componentes contra uma possível escassez, especialmente depois de a Huawei Technologies, uma grande fabricante de smartphones, ter reforçado os estoques antes do prazo para as sanções dos Estados Unidos em setembro.

O acúmulo de estoques traz problemas persistentes para a indústria global de eletrônicos, que ainda se recupera das contínuas paralisações que afetaram as rotas de transporte e mantiveram trabalhadores longe das fábricas no início deste ano. Os problemas devem persistir nos próximos dois trimestres, disseram as pessoas. O gerenciamento de energia é mais importante no iPhone 12 do que em modelos anteriores, devido aos recursos adicionais da câmera e capacidades 5G, o que aumenta a demanda da Apple por esses componentes. A empresa lançou recentemente quatro modelos 5G, e analistas esperam forte procura por esses aparelhos.

Durante recente teleconferência com analistas, o CEO da Apple, Tim Cook, alertou sobre as restrições de fornecimento para o iPhone 12, Mac, iPad e alguns modelos do Apple Watch – embora não tenha mencionado especificamente os chips de gerenciamento de energia. Os problemas de abastecimento do iPhone “não são uma surpresa”, porque a Apple apenas começou a aumentar a produção, disse o executivo. “É difícil prever” quanto tempo as restrições de oferta vão durar, acrescentou. Um porta-voz da Apple não quis comentar.

Os problemas de produção do iPhone surgem em meio a questões sobre a capacidade da Apple de atrair demanda para seu novo aparelho na China, após o pior desempenho da receita trimestral desde 2014. Investidores estão preocupados que a empresa esteja perdendo terreno para rivais locais como Huawei e Xiaomi em um de seus mercados mais importantes.

Nos Estados Unidos, uma consulta no site da Apple mostra que novos pedidos para o iPhone 12 Pro não serão entregues aos clientes até o fim de novembro ou início de dezembro. Já para o iPhone 12 básico não há atraso. Muitos modelos de iPad mostram entregas entre meados de novembro e o final do mês, enquanto alguns modelos do Apple Watch exibem prazos de entrega no fim de novembro.

–Com a colaboração de Mark Gurman.