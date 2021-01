Apple e Hyundai devem fechar parceria para carros autônomos, diz jornal

A Hyundai Motor e a Apple planejam até março firmar um acordo de parceria para o desenvolvimento de carros autônomos, iniciando a produção por volta de 2024 nos Estados Unidos, afirmou o jornal local Korea IT News neste domingo.

A reportagem segue um comunicado na sexta-feira da Hyundai Motor de que estaria iniciando negociação com a Apple após um outro veículo de imprensa local noticiar que as empresas buscavam lançar um carro elétrico autônomo em 2027, fato que levou as ações da Hyundai à uma alta de cerca de 20%.

A Hyundai Motor se recusou a comentar a notícia neste domingo, e reiterou os comentários de sexta de que teria recebido pedidos para potencial cooperação com várias empresas para desenvolver veículos elétricos autônomos.

A Apple não teve um comentário imediato.

Uma versão atualizada da reportagem do IT News retirou do ar detalhes, incluindo o local e a capacidade de produção, além do cronograma para a assinatura do acordo e para o lançamento de veículos pilotos.

A versão anterior da notícia dizia que as empresas planejam fabricar os carros na fábrica da Kia Motors no Estado norte-americano da Geórgia, ou investir em uma nova fábrica nos Estados Unidos para produzir 100 mil veículos por volta de 2024. A capacidade anual completa da planta proposta seria de 400 mil veículos.