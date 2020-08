Apple diz que não tem interesse em comprar TikTok

A Apple disse nesta terça-feira que não tem interesse em adquirir o TikTok, negando o que uma reportagem do site Axios do início do dia.

O site, citando fontes, afirmou que a fabricante do iPhone mostrou interesse em comprar a empresa de propriedade da ByteDance.

A Microsoft está negociando um acordo para adquirir o popular aplicativo de vídeo, com um prazo de 45 dias imposto pelo governo do presidente Donald Trump.

Na semana passada, Trump disse que planejava proibir o TikTok em meio a preocupações de que a propriedade chinesa represente um risco à segurança nacional por causa dos dados pessoais aos quais o aplicativo tem acesso.