Após sobreviver à pandemia, academia de Fortaleza cresce quatro vezes desde 2020

O setor de academias enfrenta desafios complexos no Brasil, como concorrência acirrada, retenção de alunos e adaptação às mudanças de comportamento dos consumidores.

No Nordeste, onde o mercado ainda é menos saturado do que em grandes centros como São Paulo, oportunidades surgem para empreendedores resilientes e criativos.

É nesse contexto que a ACADEMIA L3, de Fortaleza, liderada por Levy Rabay, se destaca. O negócio, adquirido por ele em 2016, cresceu de um faturamento de 500 mil reais para mais de 2 milhões de reais em quatro anos. O diferencial? Uma abordagem personalizada, que combina inovação e serviços diversificados.

"Nosso objetivo é oferecer uma experiência completa e sustentável para os alunos, com múltiplas opções de treino", afirma Rabay, que transformou a academia em referência local.

Levy chegou à empresa em 2016 e, mesmo diante dos desafios da pandemia, investiu em inovação e estrutura superando os desafios. A academia conta com mais de 50 colaboradores.

Formado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará, Levy Rabay é empreendedor desde 2005, enquanto ainda cursava a faculdade. Nesta época com uma empresa de eventos esportivos e cursos profissionalizantes da qual foi fundador.

Com o desejo de criar soluções inovadoras, Levy sempre sonhou ter uma academia e, em 2016, a oportunidade de adquirir a de um amigo surgiu. Levy, então, se uniu a três sócios para administrar o negócio e, dois anos depois, em 2018, assumiu o controle total da empresa.

Transformação em meio à pandemia

O crescimento da ACADEMIA L3 foi alavancado em 2019 com a expansão do espaço e modernização de equipamentos. Mas a pandemia em 2020 trouxe um desafio inesperado: a academia ficou fechada por nove meses. Mesmo com a interrupção, Rabay decidiu não demitir nenhum dos 50 colaboradores.

Para manter as operações, ele recorreu ao fundo de impacto Estímulo, obtendo dois créditos de 50 mil reais cada. "O apoio foi crucial para atravessar a crise sanitária e ainda planejar novos investimentos", diz.

Desde 2022, a ACADEMIA L3 tem apresentado um crescimento notável, ampliando sua equipe para mais de 50 colaboradores.

O empreendedor afirma que a empresa cresceu 20% em relação ao período pré-pandemia, e mais de 130-140% comparado ao período mais crítico da pandemia, com retomada significativa das operações.

Em 2024, ele conseguiu novo apoio com o Estímulo, dessa vez no valor de 200 mil reais, para investir em maquinários e melhorias estruturais.

Esse investimento vai aprimorar a infraestrutura da academia, ampliando a oferta de serviços com equipamentos de última geração e máquinas para treinos funcionais e de cardio, que estão com alta demanda entre os clientes.

Em 2024, a academia conseguiu um novo crédito de 200 mil reais para ampliar sua infraestrutura e atender à demanda crescente por treinos funcionais e cardio.

Diversificação e inovação como estratégia

Hoje, a ACADEMIA L3 oferece mais de 10 modalidades, incluindo musculação, beach tennis, parkour e atividades aquáticas. Rabay também investiu em três piscinas, consolidando a empresa como referência em esportes aquáticos no Ceará.

Os números de faturamento refletem a expansão do negócio:

2021: 539 mil reais

2022: 817 mil reais

2023: 1,36 milhão de reais

2024: 2 milhões de reais

Planos para o futuro

Hoje Levy é o único sócio da empresa e tem a meta de manter a qualidade do atendimento e aumentar gradualmente o número de alunos e atividades. Ele quer expandir o espaço de parkour e introduzir novas atividades, como lutas infantis, e ampliar aulas coletivas.

"Esse ano, também nos adaptamos às demandas por atividades ao ar livre e concentramos mais foco em atividades aquáticas", diz.

Se os resultados esperados com o novo investimento não forem atingidos, Levy já considera ajustar estratégias de marketing e operação. "Adaptar-se ao mercado é parte do processo de crescimento", afirma.

Com uma trajetória marcada pela resiliência e visão estratégica, Levy Rabay consolida a ACADEMIA L3 como referência em Fortaleza, mostrando que inovação e planejamento podem superar até os períodos mais difíceis.