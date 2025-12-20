Após perder o marido, ela parou de ser dona de casa para liderar negócio de R$ 300 milhões

Quando fundou a Vetnil em 1994, o médico-veterinário João Carlos Ribeiro tinha o sonho de desenvolver medicamentos veterinários a preços acessíveis. Acompanhado de perto pela esposa, Vera Ribeiro, o projeto tomou forma em Louveira, no interior de São Paulo. Vera, até então dedicada principalmente à família, esteve ao lado do marido, mas sem ocupar funções de liderança na empresa.

Tudo mudou em 2007, quando João morreu em um acidente aéreo. De repente, Vera precisou deixar a vida de dona de casa para assumir o comando da empresa — e enfrentar uma disputa judicial com um sócio minoritário que tentava tomar o controle.

Depois de meses de batalhas legais, Vera conseguiu a vitória, comprou a participação do ex-sócio e assumiu de vez a presidência. "Foram meses difíceis, mas vencemos. Rumores do mercado diziam que iríamos quebrar, mas desistir nunca foi uma opção", diz Ribeiro.

O que a Vetnil faz?

Especializada em medicamentos e suplementos para animais, a Vetnil atua tanto no mercado pet quanto no segmento de equinos. O portfólio da empresa reúne mais de 120 produtos, focados em saúde e performance.

Em 2024, a empresa atingiu um faturamento de 300 milhões de reais, sendo 70% provenientes do mercado pet. Atualmente, 95% das vendas são no Brasil, mas a empresa também exporta para 17 países, com foco em regiões como América Latina, Emirados Árabes e Chile.

Com sede em Louveira, a empresa se destaca pelo modelo de gestão profissionalizado, que inclui conselho de administração com membros independentes e um comitê executivo que cuida das operações do dia a dia.

Quem está à frente hoje?

A história da Vetnil começou no sítio da família de Vera em Louveira, onde João Carlos montou um haras para criar cavalos e testar suas primeiras formulações. A paixão dele pelo hipismo foi o motor inicial para criar produtos pioneiros no país na área de nutrição para equinos.

Com o tempo, a empresa ampliou o foco e passou a atender também cães e gatos, expandindo o catálogo para medicamentos e suplementos de alta eficácia.

Hoje, além de Vera, os filhos do casal, Bruno e Giuliana Ribeiro, também atuam no negócio. Ambos são sócios e integram o Conselho de Administração, participando ativamente dos rumos da companhia.

O que Vera planeja para o futuro?

À frente da empresa, Vera não pretende apenas manter o legado, mas impulsionar a expansão. Em 2024, por exemplo, inaugurou um centro logístico próprio em Louveira. A estratégia também inclui o lançamento de quatro a seis novos produtos por ano, com foco em segmentos estratégicos como anti-inflamatórios, antibióticos e dermatológicos.

No mercado internacional, a prioridade é buscar alianças estratégicas em regiões como América Latina, Ásia e Europa. "Este equilíbrio estratégico nos permite consolidar o mercado doméstico enquanto aumentamos novas parcerias globais", afirma Vera.

Determinada a fortalecer a posição da Vetnil como referência em saúde animal, Vera aposta em inovação, diversificação e governança sólida para garantir os próximos capítulos da história que começou com um sonho — e foi retomada com muita resiliência.

*Esta matéria foi publicada originalmente em abril de 2025