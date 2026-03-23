Após mudança nas regras, startup gaúcha avança em mercado bilionário dos benefícios corporativos

O mercado de benefícios corporativos passa por uma mudança no Brasil. Novas regras reduziram barreiras comerciais e aumentaram a disputa por empresas, com foco em produto, tecnologia e serviço.

É nesse cenário que a Raiô, criada há dois anos em Porto Alegre, amplia sua atuação no país.

A empresa desenvolve uma plataforma para gestão de benefícios como vale alimentação e refeição e atende clientes como Grupo Real, Arcom, Banco Inter, TKE, Orquídea Alimentos, Hertz Farmacêutica e RBS.

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A companhia cresceu cinco vezes em faturamento no último ano e agora prepara a expansão nacional em 2026, após avançar de pequenas e médias empresas para contratos com companhias maiores.

A origem da empresa se conecta ao ambiente de inovação no sul do país. José Renato Hopf, CEO da Raiô, foi um dos fundadores da empresa de tecnologia para meios de pagamento GetNet.

Hopf também articulou a escolha de Porto Alegre como a primeira sede na América Latina para o festiva de inovação espanhol South Summit. A edição brasileira do festival começa nesta quarta-feira, 25 de março.

A decisão de criar a Raiô veio depois dessa experiência. A leitura foi de que o mercado de benefícios operava com processos fragmentados e pouca atenção à rotina de quem administra o sistema nas empresas.

“O RH acabou sendo esquecido na digitalização e a gestão continuou complexa e com baixo nível de serviço”, afirma Hopf.

A empresa passou então a olhar para o problema de forma prática, a partir da rotina dos clientes.

Mais de 70 falhas mapeadas no dia a dia do RH

Antes de desenvolver a plataforma, a Raiô fez um processo de escuta com gestores e profissionais de recursos humanos.

A partir dessas conversas, a empresa mapeou mais de 70 pontos de fricção envolvendo operação, produto e atendimento.

“Essas conversas mostraram uma série de problemas práticos do dia a dia. A partir disso, desenvolvemos soluções para resolvê-los de forma direta, como atendimento 24 horas a um WhatsApp de distância, um portal 40% mais eficiente que a média do mercado, com uso de inteligência artificial para mitigar erros operacionais, e a possibilidade de gestão de múltiplos CNPJs dentro de um único ambiente”, afirma Hopf.

Esses pontos envolviam tarefas repetitivas, dificuldade de acesso a informações, erros operacionais e dependência do RH para resolver demandas simples.

Um cartão, um sistema e menos intermediação

A resposta da Raiô foi centralizar a operação.

Na prática, a empresa substitui múltiplos cartões por um único cartão e reúne toda a gestão em um só sistema.

Isso reduz a necessidade de alternar entre plataformas e simplifica o controle de benefícios.

O atendimento direto por WhatsApp também muda o fluxo de suporte. Colaboradores passam a resolver demandas sem depender do RH, o que reduz o volume de chamados internos.

A inteligência artificial entra para automatizar processos e evitar erros, principalmente em operações com maior volume de dados.

Outro ponto é a gestão de empresas com múltiplos CNPJs, que passa a ser feita em um único ambiente, sem necessidade de controles paralelos.

Regulação muda dinâmica do setor

O avanço da Raiô acontece em um momento de mudança no setor, com alterações nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Esse movimento tem levado empresas a revisar contratos e buscar novas soluções.

Depois de crescer entre pequenas e médias empresas, a Raiô passou a avançar sobre clientes maiores.

A estratégia envolve adaptar o sistema à operação de cada empresa.

Isso inclui regras específicas, estruturas com múltiplas unidades e diferentes formas de gestão de benefícios.

“Isso entrega para empresas grandes aquilo que elas sempre sonharam: uma plataforma pensada para aquele negócio”, afirma Matheus Bernardes, cofundador e COO.

Hoje, a empresa atende organizações de diferentes setores e amplia sua presença nesse segmento.

Expansão nacional em 2026

Com a base atual, a Raiô concentra o próximo passo na expansão pelo país.

A meta é ampliar a presença nacional ao longo de 2026, mantendo o foco na simplificação da gestão de benefícios.

A estratégia combina crescimento da base de clientes, entrada em empresas maiores e evolução contínua da plataforma.

“Simplificar é devolver tempo para o RH”, afirma Bernardes.