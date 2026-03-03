Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Após faturar R$ 40,8 bilhões, WEG aposta na mesma estratégia para crescer neste ano, diz CEO

EXAME foi até Santa Catarina visitar o maior parque fabril de motores elétricos do mundo e entender como essa empresa brasileira de 65 anos prepara seu próximo ciclo de crescimento

Alberto Kuba, presidente da WEG: “Sonhar grande com os pés no chão é o que nos trouxe até aqui” (Leandro Fonseca /Exame)

Alberto Kuba, presidente da WEG: “Sonhar grande com os pés no chão é o que nos trouxe até aqui” (Leandro Fonseca /Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 3 de março de 2026 às 08h20.

Última atualização em 3 de março de 2026 às 08h20.

Tudo sobrePodcast De frente com CEO
Saiba mais

No interior de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, longe dos grandes centros financeiros do país, está o que a indústria reconhece hoje como o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. É de lá que a WEG, empresa brasileira de motores elétricos, coordena uma operação global que encerrou 2025 com R$ 40,8 bilhões de faturamento líquido, sendo 40% no Brasil e 60% no exterior, e mais de 49 mil funcionários no mundo (cerca de 31 mil no país e 16 mil fora dele).

À frente dessa engrenagem está Alberto Kuba, engenheiro elétrico que entrou na companhia como estagiário há quase 25 anos e assumiu a presidência em 2024.

“Sonhar grande com os pés no chão é o que nos trouxe até aqui”, afirma o presidente.

No ano em que a WEG completa 65 anos, Kuba fala em nova fase de expansão, investimentos bilionários e reforço na estratégia de transição energética, durante entrevista exclusiva ao podcast “De frente com CEO”, da EXAME.

Os investimentos recentes que vão motivar a WEG em 2026

Entre os movimentos mais relevantes está o anúncio de R$ 1,1 bilhão em uma nova fábrica em Guaramirim (SC), cidade vizinha à sede. O complexo será dedicado à produção de máquinas elétricas de grande porte, segmento com poucos concorrentes globais e alta barreira tecnológica.

“O mundo está passando por uma transformação profunda. Eficiência energética, digitalização e energias renováveis não são tendência, são realidade. Se quisermos participar desse jogo, precisamos investir agora.”

A área adquirida tem 730 mil metros quadrados, o que, segundo o CEO, garante espaço para crescimento por muitos anos. Quando estiver plenamente operacional, a unidade deve gerar perto de mil empregos.

A companhia também anunciou novos aportes em Itajaí (SC), com foco em soluções ligadas a armazenamento de energia (BESS), além de expansões em países como México, Colômbia e Estados Unidos.

“O desafio agora não é só construir fábrica lá fora. É consolidar a WEG como uma marca global”, afirma Kuba.

Internacionalização como estratégia de proteção

A decisão de espalhar plantas pelo mundo começou no início dos anos 2000, quando a companhia percebeu a necessidade de reduzir riscos logísticos e cambiais. Se, no ano 2000, toda a produção saía do Brasil, hoje são dezenas de fábricas fora do país, incluindo nove nos Estados Unidos, seis na China e cinco na Índia.

“Olha que loucura. Até 2000 a WEG não tinha nenhuma fábrica fora do Brasil. Tudo era exportado do Brasil para o mundo. Em 2001 nós fizemos o primeiro bilhão de reais e em 2025 fizemos mais de R$ 40 bilhões de reais. Ou seja, neste período crescemos 40 vezes mais, com 49 plantas fora do Brasil”, diz Kuba.

Essa diversificação ajuda a mitigar impactos de tensões comerciais e tarifas internacionais, como aconteceu entre a guerra comercial Estados Unidos e China e o tarifaço do presidente Donald Trump sobre o Brasil.

“Quando você tem produção local para atender mercados estratégicos, consegue reduzir muito o risco geopolítico”, diz o presidente da WEG.

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    1/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Da sede em Jaraguá do Sul, a WEG coordena uma operação global que faturou R$ 40,8 bilhões em 2025)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    2/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (WEG possui o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. A unidade fica em Jaraguá do Sul (SC))

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    3/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Linha de produção na fábrica da WEG, em Santa Catarina: empresa disputa mercado com gigantes globais do setor elétrico)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    4/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Com 65 anos de história, a WEG mantém em Jaraguá do Sul o coração industrial de uma operação presente em 18 países)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    5/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Produção de motores elétricos na sede da WEG, empresa que aposta em expansão global e transição energética)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    6/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (O coração industrial da WEG, em Jaraguá do Sul (SC), abastece mercados no Brasil e no exterior)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    7/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Da sede em Jaraguá do Sul, a WEG coordena uma operação global que faturou R$ 40,8 bilhões em 2025)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    8/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (WEG possui o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. A unidade fica em Jaraguá do Sul (SC))

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    9/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Linha de produção na fábrica da WEG, em Santa Catarina: empresa disputa mercado com gigantes globais do setor elétrico)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    10/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Com 65 anos de história, a WEG mantém em Jaraguá do Sul o coração industrial de uma operação presente em 18 países)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    11/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Produção de motores elétricos na sede da WEG, empresa que aposta em expansão global e transição energética)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    12/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (O coração industrial da WEG, em Jaraguá do Sul (SC), abastece mercados no Brasil e no exterior)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, mulher, mulheres mercado de trabalho Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    13/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, mulher, mulheres mercado de trabalho Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Da sede em Jaraguá do Sul, a WEG coordena uma operação global que faturou R$ 40,8 bilhões em 2025)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    14/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (WEG possui o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. A unidade fica em Jaraguá do Sul (SC))

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    15/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Linha de produção na fábrica da WEG, em Santa Catarina: empresa disputa mercado com gigantes globais do setor elétrico)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    16/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Com 65 anos de história, a WEG mantém em Jaraguá do Sul o coração industrial de uma operação presente em 18 países)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    17/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Produção de motores elétricos na sede da WEG, empresa que aposta em expansão global e transição energética)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    18/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (O coração industrial da WEG, em Jaraguá do Sul (SC), abastece mercados no Brasil e no exterior)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    19/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Da sede em Jaraguá do Sul, a WEG coordena uma operação global que faturou R$ 40,8 bilhões em 2025)

  • Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    20/26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (WEG possui o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. A unidade fica em Jaraguá do Sul (SC))

  • Fábrica da Weg em Jaraguá do Sul: equilíbrio entre o potencial local e a vocação global

    21/26 Fábrica da Weg em Jaraguá do Sul: equilíbrio entre o potencial local e a vocação global (Linha de produção na fábrica da WEG, em Santa Catarina: empresa disputa mercado com gigantes globais do setor elétrico)

  • Alberto Kuba - CEO da WEG Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026

    22/26 Alberto Kuba - CEO da WEG Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Alberto Kuba, CEO da WEG)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    23/26 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (Produção de motores elétricos na sede da WEG, empresa que aposta em expansão global e transição energética)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    24/26 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (Com 65 anos de história, a WEG mantém em Jaraguá do Sul o coração industrial de uma operação presente em 18 países)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    25/26 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    26/26 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (WEG possui o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. A unidade fica em Jaraguá do Sul (SC))

Transição energética no centro do plano

A agenda de crescimento está fortemente conectada à transição energética. A estratégia da companhia se apoia em quatro frentes principais:

  • Eficiência energética: desenvolvimento de equipamentos com menor consumo de energia;
  • Eficiência operacional dos clientes: automação e digitalização para reduzir emissões;
  • Energias renováveis: atuação em solar, eólica e sistemas de armazenamento;
  • Mobilidade elétrica: soluções para eletrificação.

O movimento acompanha uma demanda global crescente por descarbonização e modernização industrial, segundo o CEO da WEG.

“A melhor energia é aquela que você não precisa gerar. Eficiência é o primeiro passo da transição”, afirma Kuba.

Pessoas: o motor que move a WEG

Se a WEG se tornou a maior fabricante de motores elétricos do mundo, para Kuba o principal diferencial competitivo não está apenas na engenharia ou no tamanho do parque fabril, está nas pessoas.

Ao assumir a presidência, o executivo recebeu um recado direto do então presidente do conselho: havia algo que não poderia ser alterado na nova gestão, a cultura de valorização e desenvolvimento de gente.

“A estratégia é importante para desenhar o plano, mas o que garante o resultado é a cultura”, afirma Kuba.

A filosofia é antiga. Uma das frases históricas da companhia, atribuída aos fundadores, tornou-se quase um mantra interno:

“Quando faltam máquinas, você compra. Quando falta dinheiro, você pede emprestado. Mas pessoas motivadas você não compra nem pede emprestado.”

Essa visão se traduz em estrutura. Desde 1968, a empresa mantém um centro próprio de formação técnica, criado em um momento em que a região ainda tinha escassez de mão de obra industrial especializada. Mais de 5 mil profissionais já passaram pelo programa. Atualmente, cerca de 800 alunos estão em formação, jovens que ingressam aos 16 anos já como funcionários, com salário, plano de saúde e participação nos resultados.

O modelo não é apenas educacional, é cultural. A ideia é formar profissionais que cresçam alinhados aos valores da companhia.

A estratégica que trouxe a WEG até aqui 

Filho de descendentes de japoneses do interior de São Paulo, Kuba escolheu engenharia elétrica inspirado pela família e entrou na WEG no momento em que a empresa iniciava seu ciclo de internacionalização. Ele, inclusive, foi expatriado para a China, onde liderou uma das operações mais desafiadoras da companhia.

“Vender em um país que você não fala o idioma e não conhece profundamente a cultura é um desafio muito maior do que qualquer outro que eu assumi depois”, afirma.

A experiência consolidou uma visão que ele aplica hoje no comando global: replicar a cultura da matriz, respeitando as especificidades locais.

Hoje, ao olhar para os 65 anos da companhia, o CEO afirma que a sensação é de começo, não de maturidade.

“Quando a gente vê tudo o que ainda pode fazer em transição energética, automação e expansão global, parece que estamos só começando.”

Em um mundo pressionado por incertezas políticas e transformações tecnológicas aceleradas, a WEG aposta na combinação que a trouxe até aqui: expansão internacional com produção próxima aos mercados estratégicos, investimento contínuo em tecnologia, foco na transição energética e uma cultura forte de formação interna de talentos.

Gigantes, trilhões e volatilidade: o jogo global da WEG

Dentro do universo em que a WEG compete, o mercado é de escala trilionária. Segundo a consultoria Fortune Business Insights, o mercado global de equipamentos elétricos foi estimado em cerca de US$ 1,66 trilhão em 2025 e pode ultrapassar US$ 4,15 trilhões até 2034. A expansão é impulsionada por investimentos em infraestrutura, digitalização industrial, eletrificação e pela transição energética em curso em diversos países.

Embora seja reconhecida principalmente pela fabricação de motores elétricos industriais, a companhia construiu ao longo das décadas um portfólio muito mais amplo, que inclui geradores, transformadores, painéis elétricos, sistemas de automação, inversores de frequência, soluções para energia solar e eólica, sistemas de armazenamento (BESS) e tecnologias voltadas à mobilidade elétrica.

Com o maior parque fabril de motores elétricos do mundo, a empresa disputa mercado com gigantes internacionais como Siemens, ABB, Schneider Electric, GE Vernova e Rockwell Automation. Em alguns segmentos específicos, também enfrenta fabricantes asiáticos de grande escala. O diferencial competitivo da companhia brasileira está na verticalização da produção, na presença industrial próxima aos principais mercados consumidores e na estratégia de formação interna de talentos, que sustenta a expansão global.

A base de clientes é diversificada e inclui indústrias de mineração, siderurgia, papel e celulose, óleo e gás, agronegócio, infraestrutura, construção civil e energia, além de concessionárias e grandes grupos industriais internacionais.

Apesar do faturamento recorde de R$ 40,8 bilhões em 2025, na bolsa, o desempenho anual foi mais contido com recuo de 8%. Segundo informações do balanço, o desempenho contrasta com a expansão operacional da companhia. Para analistas, o movimento está mais ligado ao cenário macro e à precificação elevada do papel. Quando o recorte é o lucro líquido, no acumulado de 2025, a WEG registrou R$ 6,3 bilhões, alta de 5,5% frente ao ano anterior.

Em um cenário industrial cada vez mais competitivo, com oscilações de curto prazo na bolsa e investimentos bilionários em expansão, a WEG segue fiel ao princípio que a trouxe até aqui: sonhar grande, mas com os pés no chão.

Acompanhe tudo sobre:Podcast De frente com CEOPodcastsWEGWEGE3CEOs

Mais de Negócios

Fusão Mobly e Tok&Stok já poupou R$ 100 milhões. Agora uma IA pode fazer as vendas crescerem 10x

Quem é Ricardo Faria, o 'Rei dos Ovos' que pode entrar no top 10 dos mais ricos

'Rei dos Ovos' pode entrar no top 10 dos mais ricos do Brasil após aporte bilionário

'Rei dos ovos' negocia R$ 5,1 bilhões com Wall Street e mira expansão global

Mais na Exame

Mercados

Preço do gás dispara mais de 30% com ataque no Irã e paralisação de Ormuz

Mundo

Ártico está mais acessível e mais desafiador, diz pesquisador de Harvard

Ciência

Lua de Sangue: nome não é científico — e eclipse lunar virou símbolo apocalíptico

Negócios

Fusão Mobly e Tok&Stok já poupou R$ 100 milhões. Agora uma IA pode fazer as vendas crescerem 10x