Após faturar R$ 40,8 bilhões, WEG aposta na mesma estratégia para crescer neste ano, diz CEO

No interior de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, longe dos grandes centros financeiros do país, está o que a indústria reconhece hoje como o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. É de lá que a WEG, empresa brasileira de motores elétricos, coordena uma operação global que encerrou 2025 com R$ 40,8 bilhões de faturamento líquido, sendo 40% no Brasil e 60% no exterior, e mais de 49 mil funcionários no mundo (cerca de 31 mil no país e 16 mil fora dele).

À frente dessa engrenagem está Alberto Kuba, engenheiro elétrico que entrou na companhia como estagiário há quase 25 anos e assumiu a presidência em 2024.

“Sonhar grande com os pés no chão é o que nos trouxe até aqui”, afirma o presidente.

No ano em que a WEG completa 65 anos, Kuba fala em nova fase de expansão, investimentos bilionários e reforço na estratégia de transição energética, durante entrevista exclusiva ao podcast “De frente com CEO”, da EXAME.

Os investimentos recentes que vão motivar a WEG em 2026

Entre os movimentos mais relevantes está o anúncio de R$ 1,1 bilhão em uma nova fábrica em Guaramirim (SC), cidade vizinha à sede. O complexo será dedicado à produção de máquinas elétricas de grande porte, segmento com poucos concorrentes globais e alta barreira tecnológica.

“O mundo está passando por uma transformação profunda. Eficiência energética, digitalização e energias renováveis não são tendência, são realidade. Se quisermos participar desse jogo, precisamos investir agora.”

A área adquirida tem 730 mil metros quadrados, o que, segundo o CEO, garante espaço para crescimento por muitos anos. Quando estiver plenamente operacional, a unidade deve gerar perto de mil empregos.

A companhia também anunciou novos aportes em Itajaí (SC), com foco em soluções ligadas a armazenamento de energia (BESS), além de expansões em países como México, Colômbia e Estados Unidos.

“O desafio agora não é só construir fábrica lá fora. É consolidar a WEG como uma marca global”, afirma Kuba.

Internacionalização como estratégia de proteção

A decisão de espalhar plantas pelo mundo começou no início dos anos 2000, quando a companhia percebeu a necessidade de reduzir riscos logísticos e cambiais. Se, no ano 2000, toda a produção saía do Brasil, hoje são dezenas de fábricas fora do país, incluindo nove nos Estados Unidos, seis na China e cinco na Índia.

“Olha que loucura. Até 2000 a WEG não tinha nenhuma fábrica fora do Brasil. Tudo era exportado do Brasil para o mundo. Em 2001 nós fizemos o primeiro bilhão de reais e em 2025 fizemos mais de R$ 40 bilhões de reais. Ou seja, neste período crescemos 40 vezes mais, com 49 plantas fora do Brasil”, diz Kuba.

Essa diversificação ajuda a mitigar impactos de tensões comerciais e tarifas internacionais, como aconteceu entre a guerra comercial Estados Unidos e China e o tarifaço do presidente Donald Trump sobre o Brasil.

“Quando você tem produção local para atender mercados estratégicos, consegue reduzir muito o risco geopolítico”, diz o presidente da WEG.

1 /26 Fabrica da WEG em Santa Catarina, Jaragua do Sul - SC Industria, fabrica, funcionarios, Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Da sede em Jaraguá do Sul, a WEG coordena uma operação global que faturou R$ 40,8 bilhões em 2025)

21 /26 Fábrica da Weg em Jaraguá do Sul: equilíbrio entre o potencial local e a vocação global (Linha de produção na fábrica da WEG, em Santa Catarina: empresa disputa mercado com gigantes globais do setor elétrico)

22 /26 Alberto Kuba - CEO da WEG Foto: Leandro Fonseca Data: 12/02/2026 (Alberto Kuba, CEO da WEG)

Transição energética no centro do plano

A agenda de crescimento está fortemente conectada à transição energética. A estratégia da companhia se apoia em quatro frentes principais:

Eficiência energética: desenvolvimento de equipamentos com menor consumo de energia;

Eficiência operacional dos clientes: automação e digitalização para reduzir emissões;

Energias renováveis: atuação em solar, eólica e sistemas de armazenamento;

Mobilidade elétrica: soluções para eletrificação.

O movimento acompanha uma demanda global crescente por descarbonização e modernização industrial, segundo o CEO da WEG.

“A melhor energia é aquela que você não precisa gerar. Eficiência é o primeiro passo da transição”, afirma Kuba.

Pessoas: o motor que move a WEG

Se a WEG se tornou a maior fabricante de motores elétricos do mundo, para Kuba o principal diferencial competitivo não está apenas na engenharia ou no tamanho do parque fabril, está nas pessoas.

Ao assumir a presidência, o executivo recebeu um recado direto do então presidente do conselho: havia algo que não poderia ser alterado na nova gestão, a cultura de valorização e desenvolvimento de gente.

“A estratégia é importante para desenhar o plano, mas o que garante o resultado é a cultura”, afirma Kuba.

A filosofia é antiga. Uma das frases históricas da companhia, atribuída aos fundadores, tornou-se quase um mantra interno:

“Quando faltam máquinas, você compra. Quando falta dinheiro, você pede emprestado. Mas pessoas motivadas você não compra nem pede emprestado.”

Essa visão se traduz em estrutura. Desde 1968, a empresa mantém um centro próprio de formação técnica, criado em um momento em que a região ainda tinha escassez de mão de obra industrial especializada. Mais de 5 mil profissionais já passaram pelo programa. Atualmente, cerca de 800 alunos estão em formação, jovens que ingressam aos 16 anos já como funcionários, com salário, plano de saúde e participação nos resultados.

O modelo não é apenas educacional, é cultural. A ideia é formar profissionais que cresçam alinhados aos valores da companhia.

A estratégica que trouxe a WEG até aqui

Filho de descendentes de japoneses do interior de São Paulo, Kuba escolheu engenharia elétrica inspirado pela família e entrou na WEG no momento em que a empresa iniciava seu ciclo de internacionalização. Ele, inclusive, foi expatriado para a China, onde liderou uma das operações mais desafiadoras da companhia.

“Vender em um país que você não fala o idioma e não conhece profundamente a cultura é um desafio muito maior do que qualquer outro que eu assumi depois”, afirma.

A experiência consolidou uma visão que ele aplica hoje no comando global: replicar a cultura da matriz, respeitando as especificidades locais.

Hoje, ao olhar para os 65 anos da companhia, o CEO afirma que a sensação é de começo, não de maturidade.

“Quando a gente vê tudo o que ainda pode fazer em transição energética, automação e expansão global, parece que estamos só começando.”

Em um mundo pressionado por incertezas políticas e transformações tecnológicas aceleradas, a WEG aposta na combinação que a trouxe até aqui: expansão internacional com produção próxima aos mercados estratégicos, investimento contínuo em tecnologia, foco na transição energética e uma cultura forte de formação interna de talentos.

Gigantes, trilhões e volatilidade: o jogo global da WEG

Dentro do universo em que a WEG compete, o mercado é de escala trilionária. Segundo a consultoria Fortune Business Insights, o mercado global de equipamentos elétricos foi estimado em cerca de US$ 1,66 trilhão em 2025 e pode ultrapassar US$ 4,15 trilhões até 2034. A expansão é impulsionada por investimentos em infraestrutura, digitalização industrial, eletrificação e pela transição energética em curso em diversos países.

Embora seja reconhecida principalmente pela fabricação de motores elétricos industriais, a companhia construiu ao longo das décadas um portfólio muito mais amplo, que inclui geradores, transformadores, painéis elétricos, sistemas de automação, inversores de frequência, soluções para energia solar e eólica, sistemas de armazenamento (BESS) e tecnologias voltadas à mobilidade elétrica.

Com o maior parque fabril de motores elétricos do mundo, a empresa disputa mercado com gigantes internacionais como Siemens, ABB, Schneider Electric, GE Vernova e Rockwell Automation. Em alguns segmentos específicos, também enfrenta fabricantes asiáticos de grande escala. O diferencial competitivo da companhia brasileira está na verticalização da produção, na presença industrial próxima aos principais mercados consumidores e na estratégia de formação interna de talentos, que sustenta a expansão global.

A base de clientes é diversificada e inclui indústrias de mineração, siderurgia, papel e celulose, óleo e gás, agronegócio, infraestrutura, construção civil e energia, além de concessionárias e grandes grupos industriais internacionais.

Apesar do faturamento recorde de R$ 40,8 bilhões em 2025, na bolsa, o desempenho anual foi mais contido com recuo de 8%. Segundo informações do balanço, o desempenho contrasta com a expansão operacional da companhia. Para analistas, o movimento está mais ligado ao cenário macro e à precificação elevada do papel. Quando o recorte é o lucro líquido, no acumulado de 2025, a WEG registrou R$ 6,3 bilhões, alta de 5,5% frente ao ano anterior.

Em um cenário industrial cada vez mais competitivo, com oscilações de curto prazo na bolsa e investimentos bilionários em expansão, a WEG segue fiel ao princípio que a trouxe até aqui: sonhar grande, mas com os pés no chão.