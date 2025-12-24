Após crescer 50%, empresa de SC anunciará novo comando e mira exterior

A Roboteasy, empresa brasileira de automação com sede em Joinville (SC), vai anunciar nos próximos dias uma mudança no comando, com a chegada de Daniel Torres como novo CEO e sócio. A fundadora Emanuele Bergui passa a ocupar a presidência do Conselho de Administração, em um movimento que reforça a governança da companhia e prepara o terreno para um plano de expansão internacional.

Fundada em 2019, a Roboteasy acelerou sua trajetória ao ampliar a adoção de soluções de automação em grandes indústrias e operações corporativas. Entre 2024 e 2025, a empresa cresceu 50%, implementou mais de 15 mil automações, reduziu 5,6 milhões de horas de trabalho e gerou uma economia estimada de R$ 12,6 milhões para seus clientes. Para 2026, a projeção é alcançar R$ 15 milhões de faturamento.

A mudança na liderança ocorre em um momento de aumento da demanda por automação low-code, agentes inteligentes e integração entre sistemas legados e aplicações corporativas. Hoje, a Roboteasy atende mais de 90 clientes, incluindo grupos industriais como Krona, Britânia, Tirolez e Lepper, com soluções aplicadas a áreas financeiras, logísticas, fiscais e operacionais.

Ao assumir o Conselho, Emanuele Bergui, engenheira com mais de sete anos de atuação na TOTVS, passa a concentrar sua atuação no direcionamento de produto e na estratégia de internacionalização, incluindo a abertura da operação nos Estados Unidos. "A mudança na liderança marca um novo ciclo da empresa. Do Conselho, meu foco será garantir a evolução da plataforma e preparar a entrada em novos mercados, mantendo a diretriz técnica que sempre orientou nosso crescimento”, afirma Emanuele.

Com mais de duas décadas de experiência no setor de tecnologia, Daniel Torres construiu carreira em empresas como Gartner, Oracle, Zitrus/Nexdom e Unimed Santa Catarina, além de atuar como empreendedor e conselheiro em negócios de software. Sua aproximação com a Roboteasy começou no Conselho, onde participou da definição das estratégias de escala e posicionamento da companhia. "O mercado está pronto para um salto em hiperautomação. Meu papel é organizar esse crescimento e transformar a plataforma em algo ainda mais estratégico para as operações dos clientes”, diz Torres.

Suporte local

A Roboteasy desenvolveu uma plataforma que integra identificação de oportunidades, desenvolvimento de automações e monitoramento de resultados, aplicada a processos como conciliação bancária, validação de documentos fiscais, integração de CTe, comparação de fretes e testes automatizados.

Em um mercado dominado por grandes fornecedores internacionais, a empresa aposta em diferenciais como suporte técnico local, operação 100% em português e maior adaptabilidade a sistemas corporativos nacionais — fator relevante para indústrias que dependem de ERPs e fluxos específicos do mercado brasileiro.

Casos recentes ilustram a aplicação da tecnologia em operações complexas. Na Krona, agentes inteligentes passaram a assumir processos de abastecimento de dados usados no planejamento e no comercial, permitindo atendimento de até 700 clientes por dia. Na COFCO, multinacional do setor de alimentos, a automação reduziu a dependência do time de TI e ampliou a capacidade de escala em fluxos de alto volume. Já na Lepper, a automação financeira passou a executar rotinas como DDA, borderôs e conciliações bancárias, liberando analistas de tarefas repetitivas.

Para sustentar o próximo ciclo de crescimento, a estratégia da Roboteasy combina evolução tecnológica e expansão de mercado. Além da internacionalização, o plano inclui a ampliação do programa de canais, com parceiros responsáveis por distribuição, integração e serviços de automação — modelo que deve acelerar a presença nacional e apoiar a entrada em novos mercados.