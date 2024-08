Após crescer 4x em 2023 com IA para acelerar envio de 'blusinhas', o negócio dele atrai investidores

A vida de quem transporta cargas por estradas, ferrovias, portos e aeroportos do Brasil traz um porção de desafios. Vias esburacadas. Ferrovias cuja malha chega a poucos lugares. Portos congestionados. E por aí vai.

No meio disso tudo, um enrosco costuma chamar pouco a atenção. Por força da legislação brasileira, um caminhoneiro deve manter consigo ao menos 10 documentos sobre as cargas que está carregando.

A lista inclui documentos de fácil entendimento da população geral, como a nota fiscal eletrônica, até papeis mais específicos, como uma prova da contratação de seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros em caso de acidente na estrada.

Ao ser parado numa fiscalização, a falta da documentação pode levar a multas ao caminhoneiro e à retenção da mercadoria.

Sob a ótica da empresa contratante de um transporte de carga, preencher toda a papelada pedida pelas autoridades consome tempo e energia. E, se o processo for mal-feito, pode atrasar toda a entrega.

O que faz a EmiteAí!

O empreendedor Ewerton Caburon viu aí uma oportunidade de fazer a diferença. Caburon é um dos fundadores da EmiteAí!, startup de Blumenau, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O negócio da EmiteAí! é manter uma plataforma online para desatar os nós na emissão de documentos de viagem.

Na raiz do problema está o fato de as empresas, sobretudo as de grande porte, terem softwares diferentes para cada etapa do ciclo de um produto — um ERP para a gestão do estoque, outro para o faturamento das vendas e assim por diante.

"Na hora de preparar a documentação do transporte da carga, a expedição da empresa precisa ficar catando documentos em vários lugares", diz Caburon.

Após passagens pelo setor de logística de grandes empresas como Ambev e Raízen, Caburon trabalhou num fundo de investimento. A função dele: montar plataformas para a integração dos sistemas para transporte de mercadorias com os demais softwares das empresas alvo de investimentos pelo fundo.

Era um trabalho com ramificações pelo time comercial, de operação e da logística em si. No fim das contas, tinha muita gente envolvida no processo e era um bate-cabeça danado.

"Até todo mundo entender o que tinha que preencher em cada campo do documento a gente levava dias", diz Caburon. "Assim tive noção do tamanho do problema enfrentado pelas empresas na hora de emitir uma simples guia de transporte rodoviário."

Sem encontrar nada satisfatório no mercado para suprir o problema da integração, Caburon juntou-se a Wellington de Medeiros Lucena, um colega que havia conhecido nos tempos de Ambev, e ambos resolveram criar a EmiteAí!. O quadro societário tem, ainda, Alan Knetsch e Marco Cabral.

A aposta dos quatro para colocar de pé a plataforma da EmiteAí! foi a inteligência artificial (IA). Por um lado, algoritmos da empresa rastreiam os demais softwares de um cliente para encontrar, ali, boa parte dos dados demandados numa guia de transporte.

Por outro, a IA também serve para mapear os caminhos e os períodos mais eficientes para o transporte de carga. Assim, minimiza o risco de o caminhoneiro ficar um tempão aguardando por um documento que, talvez, ele nem venha a precisar no caminho até o destino.

"O que antes demorava dias, hoje, com o nosso sistema para emissão de documentos para o transporte de cargas, pode ser uma questão de minutos", diz Caburon.

Os números do negócio

Aberta em maio de 2021, a EmiteAí! já divulgou números impressionantes. Por dia, a plataforma confecciona 14 milhões de páginas de documentos para transporte de mercadorias. Por ano, isso dá algo como 5 bilhões de páginas de guias para circular Brasil afora.

Entre os clientes estão pesos pesados do comércio eletrônico brasileiro como Mercado Livre, Amazon, Shopee e Shein. Elas contratam a EmiteAí! para ajudar a vida dos vendedores autônomos que vendem produtos nessas plataformas, os chamados sellers.

É um setor com pressa de eficiência. Cada vez mais brasileiros fazem compras em marketplaces de produtos asiáticos. A popularidade online foi, inclusive, motivo da introdução da ‘taxa das blusinhas’ por parte do governo federal numa tentativa de frear o avanço de Shein e Shopee sobre as vendas de vestuário no Brasil.

Para elas, uma ferramenta como a da EmiteAí! é a garantia de conseguir acelerar o envio das ‘blusinhas’ — e, assim, ganhar escala. Para além do e-commerce, operadores logísticos com operação nacional, como a DHL, também usufruem dos serviços da empresa.

A demanda colocou a EmiteAí! no grupo das empresas que mais crescem no Brasil. Em 2023, a empresa teve uma receita operacional líquida de 3,2 milhões de reais, 323,98% acima do registrado no ano anterior.

O resultado colocou a empresa na 7ª posição na categoria de empresas com faturamento entre 2 e 5 milhões de reais no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, o maior anuário do empreendedorismo do país.

A expectativa para 2024 está nas alturas. A EmiteAí! acaba de receber um aporte de 2,9 milhões de reais numa rodada de investimento liderada por Bossa Invest, GVAngels, GR8 Ventures e Bowl Ventures.

Os recursos vão fortalecer as estruturas de marketing, vendas e pós-vendas da empresa. A empresa projeta triplicar a receita em 2024.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.