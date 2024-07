Após comprar brasileira, empresa francesa capta R$ 3 bilhões para expandir – inclusive no Brasil

Administrar o departamento de recursos humanos é quase como um quebra-cabeça. Entre as pecinhas estão a gestão de ponto, do dia a dia do funcionário, da folha de pagamento e das férias e benefícios, por exemplo.

Empresas como a francesa HR Path, tentam ajudar esses setores a encaixarem peça com peça. Com um faturamento na casa do 1,1 bilhão de reais, a francesa atua com consultoria e otimização de processos de recurso humano. Não à toa, tem esse nome, que é algo como “Caminhos do RH” em português.

No Brasil, a empresa entrou no início deste ano, quando comprou a paulistana Intelligenza, uma startup que ajuda na digitalização dos processos de recursos humanos. A ideia, agora, é expandir com maior intensidade pelo Brasil.

A empresa acaba de receber um aporte de 500 milhões de euros – cerca de 3 bilhões de reais – para crescer globalmente. Parte desse valor, inclusive, virá para o Brasil.

“Essa nova rodada de financiamento ajudará a impulsionar o desenvolvimento e o crescimento da HR Path por meio de aquisições de empresas com ideias semelhantes, como a Intelligenza, e do recrutamento continuo de mão de obra qualificada e técnica do Brasil”, diz François Boulet, cofundador e CEO da HR Path.

O dinheiro está sendo aportado pela Ardian, uma das principais empresas de investimento privado do mundo.

Qual é a meta da HR Path com o dinheiro

O principal objetivo da HR Path com o dinheiro é crescer em duas frentes: a de crescimento orgânico, que hoje está numa base de 25% ao ano, e a inorgânica, via aquisição de empresas.

Para se ter uma ideia, desde 2009, a HR Path já comprou 38 outras companhias. E o número não deve parar por aí. “O grupo atualmente explora várias possibilidades de parcerias e colaborações com players da indústria brasileira”, diz parte da nota da empresa sobre a captação de 500 milhões de euros agora.

A HR Path nasceu em 2001, em Paris, com o objetivo de fornecer consultoria tecnologia para RHs pelo mundo.

Hoje, a empresa está em 22 países, entre eles:

Estados Unidos

Canadá

Austrália

Alemanha

Por que apostar no Brasil

A francesa HR Path tem um plano já bem definido desde a aquisição da Intelligenza. A empresa quer ter força em dois mercados potenciais: o Brasil e a América Latina como um todo.

A movimentação faz sentido. A demanda por soluções inovadoras em recursos humanos fez com que as HRTechs (startups de recursos humanos) recebessem um total de US$ 1,9 bilhão em investimentos desde 2000, de acordo com o "HRTech Report 2023" do Distrito.

O relatório mostra um aumento progressivo ano a ano das HRTechs ⏤ que já somam 518 startups no Brasil. Considerando o período do estudo, entre 2000 e 2022, há um destaque para 2018, ano em que mais HRTechs foram fundadas no país, com um total de 74 startups surgindo nesse período.

“O Brasil foi identificado como um mercado emergente, não apenas pela HR Path, mas também por outras empresas globais”, diz Boulet. “É um mercado estratégico para nós”.