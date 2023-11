Após captar R$ 1 bilhão, fintech QI Tech compra corretora Singulare para crescer em FIDCs

Fintech criada em 2018 por Pedro Mac Dowell, Marcelo Bentivoglio e Marcelo Buosi, a QI Tech acaba de anunciar a aquisição da Singulare, uma das principais corretoras de valores mobiliários do país. A empresa comprada tem 97 bilhões de reais sob custódia, divididos entre 960 fundos administrados.

O valor da aquisição não é divulgado, mas a compra vem poucos dias depois da fintech paulistana anunciar um aporte de 1 bilhão de reais (200 milhões de dólares) em uma rodada série B liderada pela General Atlantic com participação do já acionista Across Capital, que está dobrando seu investimento inicial na empresa.

"A Singulare possui uma tradição de atendimento excelente e reputação muito sólida no mercado de capitais, o que vamos preservar", diz o CEO da QI Tech, Pedro Mac Dowell. "A aquisição faz parte da estratégia de crescimento como infraestrutura na jornada de crédito".

Com a Singulare, a QI Tech quer ter uma nova gama de produtos e reforçar o seu braço de DTVM (Distribuição Títulos e Valores Mobiliários). É a frente utilizada para estrututar, administrar e proteger fundos de investimento em direitos creditórios. E a Singulare, justamente, está em primeiro lugar em número de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) administrados, pelo ranking da UQBAR. Ou seja, vão ampliar portfólio de clientes e ter uma estrutura maior por trás do sistema.

Esta é a terceira aquisição por parte da QI Tech. Em 2021, após levantar R$ 270 milhões em rodada liderada pelo GIC (Fundo Soberano de Singapura), a companhia abriu uma vertical de antifraude, onboarding e motor de crédito a partir da compra da Zaig. Em 2023, foi a vez da compra da Builder's Bank.

A transação de agora está sujeita à avaliação do Cade e do Banco Central.

A QI Tech oferece um serviço para que empresas de diversos segmentos montem seus bancos digitais e ofereçam produtos financeiros a seus clientes. Na prática, funciona assim: se uma empresa do setor de varejo, por exemplo, quiser abrir uma financeira, oferecendo opções de pagamento, boletos e emissões de crédito, pode fazer isso usando a infraestrutura da QI Tech.

“Uma telefônica talvez não queira correr todos os riscos que envolvem abrir uma financeira”, diz Marcelo Bentivoglio, cofundador e CFO da QI Tech. “Mas quando ela consegue contratar a parte de infraestrutura e apenas entrar com a marca, ela gera um ativo importante para o cliente. Porque o crédito que ela vai oferecer fideliza o cliente, traz lealdade”.

Em que mais o dinheiro será usado

O aporte vem, numa estratégia mais ampla, para buscar um IPO (entrada em alguma Bolsa de Valores) em três anos. Também querem avançar na internacionalização da operação.

As metas, então, são:

Preparar para um IPO em três anos

Planejar para internacionalização das operações

Crescer por meio de contratações e aquisições

No último mês, a QI Tech processou 1 bilhão de reais envolvendo cerca de 300.000 operações. A média tem sido 240.000.

Maior aporte do ano

Este é o maior aporte do ano em uma startup brasileira, de acordo com levantamento enviado à EXAME pela consultoria Distrito. A informação da QI Tech foi adicionada pela EXAME. Veja a tabela:

Startup Funding Valor (em dólares) QI Tech Series B 200 milhões Origo Energia Series D 145 milhões Gympass Series F 85 milhões Creditas Series F 70 milhões Nomad Series B 61 milhões Digibee Series B 60 milhões Daki Series C 50 milhões Mottu Series C 50 milhões Daki Series D 50 milhões Tractian Series B 45 milhões Fonte: Distrito

Empresa está no ranking EXAME Negócios em Expansão

A QI Tech foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na segunda colocação na categoria de 150 a 300 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 135,72%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 78,4 milhões. Em 2022, subiu para R$ 184,9 milhões.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%. Veja os resultados: