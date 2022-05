Após aporte de US$ 15 mi, startup Truora compra ZapSign de olho no Brasil

A Truora, startup colombiana de autenticação de usuários via WhatsApp, adquiriu a brasileira ZapSign, empresa de assinatura eletrônica de documentos. A expectativa é entrar no mercado nacional como um canal seguro para criar conta e serviços através do WhatsApp, sem precisar do auxílio de outros aplicativos.

A ZapSign foi criada pelos advogados Getúlio Santos e Renato Haidamous em 2020 e realiza a assinatura eletrônica de documentos para empresas e trabalhadores autônomos por meio de aplicativos integrados.

A compra da startup brasileira, que não teve o valor divulgado, será importante para a ampliação da base de clientes e de portfólio da Truora, criada em 2018 e presente em nove países da América Latina.

"Com a aquisição pela Truora, nossa previsão de crescimento sofreu um aumento expressivo e devemos triplicar o tamanho da operação em 2022", explica Renato Haidamous, fundador da ZapSign.

Entre assinaturas gratuitas e premium, a ZapSign conta com mais de 250 mil usuários. A plataforma foi inicialmente criada para uso pessoal, mas logo foi identificada alta demanda no mercado por conta da crescente transformação e criação de negócios digitais.

“O que queremos fazer na América Latina é a mesma coisa que fizemos no Brasil, ou seja, disponibilizar a assinatura eletrônica com a melhor usabilidade possível para que seu uso se democratize. Nossa meta é clara: queremos ser a maior empresa de assinatura eletrônica da América Latina em alguns anos", explica Getúlio Santos, cofundador da ZapSign.

Aporte

No último mês, a Truora recebeu um aporte de US$ 15 milhões, cerca de R$ 71,3 milhões, liderado pela Propel e Accel, e contou com participação de gigantes como Kaszek e Y Combinator. O aporte, além de expandir a atuação da empresa, vai impulsionar o seu último lançamento, o Truconnect, que ajuda as empresas a conectar e verificar usuários por meio do WhatsApp — mesma ferramenta utilizada pela ZapSign para a digitalização de contratos.

