‘Após 20 anos do lançamento do Black, vamos trazer um cartão acima dele', diz CEO da Mastercard

A Mastercard escolheu o Brasil para ser o segundo mercado do mundo a lançar o World Legend Mastercard, um cartão voltado ao público de altíssima renda, que se posiciona acima do tradicional Mastercard Black.

“O World Legend nasce para dar continuidade a uma dinastia de liderança no segmento de alta renda. Vimos a oportunidade de trazer algo novo quase 20 anos após o lançamento do Black”, afirmou Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil, durante o evento de lançamento realizado nesta quarta-feira, 20, em São Paulo.

O novo produto, segundo Tangioni, tem caráter estratégico de posicionamento, e não de volume.

“Haverá controle do número de cartões por emissor para preservar a exclusividade. É um produto de posicionamento, não de massa”, diz o presidente.

Com 59,6% de participação no mercado de crédito e uma das maiores taxas de adoção de meios de pagamento eletrônicos do mundo, o Brasil é hoje o terceiro maior mercado global da Mastercard.

“Essa combinação de sofisticação do mercado e adoção tecnológica explica por que o país lança tão cedo o Legend”, diz Tangioni, que reforça que o produto foi lançado nos Estados Unidos em junho e agora chega à América Latina pela primeira vez.

O que o World Legend oferece

O Mastercard World Legend é voltado ao 1% mais rico da população, com renda mensal média de cerca de R$ 90 mil, segundo o executivo. “Estamos falando de um público pequeno, porém exigente e muito sofisticado”, afirma Tangioni.

O cartão foi desenhado para consumidores que buscam experiências de alto padrão com conveniência e personalização, em três pilares principais: viagem, gastronomia e cultura.

Viagens

Entre os diferenciais, o portador tem acesso à World Legend Hotel Collection, que reúne hotéis e resorts parceiros com check-in e check-out flexíveis, sem cobrança adicional. A curadoria inclui endereços como Palácio Tangará e Hotel Unique (SP), Copacabana Palace (RJ), Belmond Cataratas (Foz do Iguaçu), Botanique (SP), Clara Resorts, além de pousadas em Fernando de Noronha e propriedades da rede Vik no Chile e Uruguai.

Outro destaque é a nova sala VIP “Taste of Priceless”, no Aeroporto de Guarulhos (GRU), que reabre em novembro com o conceito de dining club. O espaço contará com menu assinado por Alex Atala, área de bem-estar e degustação de vinhos e uísques. A partir de 1º de janeiro, o acesso será exclusivo para portadores do World Legend — enquanto as demais salas Mastercard seguirão operando normalmente.

O cartão ainda oferece acesso a mais de 1.300 lounges no mundo, embarque prioritário (Fast Track) em aeroportos e parcerias internacionais como o Soho Friends, da Soho House, para hospedagens e experiências exclusivas. O pacote inclui seguro-viagem de até US$ 1 milhão, proteção em aluguel de carros e concierge 24 horas com curadoria de experiências personalizadas.

Gastronomia

No pilar gastronômico, o World Legend é o primeiro cartão a firmar parceria direta com o Guia Michelin no Brasil, oferecendo reservas prioritárias e boas-vindas exclusivas em restaurantes estrelados. A lista inclui nomes como D.O.M., Maní, Kinoshita, Kazuo, Oro, Oteque, Oizumi Sushi, João Sakamoto e Jean-Georges (Palácio Tangará).

O conceito do Dining Club, inaugurado no aeroporto de Guarulhos, será expandido para outros aeroportos ao redor do mundo, reforçando a proposta de unir conveniência e alta gastronomia.

Cultura e entretenimento

Na frente cultural, o cartão oferece consultoria de arte exclusiva por meio de parceria com a Galeria Nara Roesler, que permitirá aos clientes acesso a curadorias personalizadas e visitas privadas a museus e feiras de arte, como SP-Arte e Art Basel (Paris, Miami e Basileia). As experiências incluem também encontros com artistas e curadores, dentro do conceito de “arte sem intermediação”.

Bancos emissores

Na estreia, o World Legend será emitido por sete instituições financeiras: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), C6 Bank, PicPay, Sicoob e Cresol. Juntas, elas representam mais de 40% dos gastos com cartão de crédito no país, segundo dados da Mastercard.

A estratégia, segundo o CEO, é combinar bancos tradicionais e digitais, fintechs e cooperativas, alcançando diferentes perfis dentro da alta renda.

“Nosso objetivo não é quantidade, mas qualidade de relacionamento com parceiros que tenham o público certo para o World Legend”, afirma Tangioni.

Passagem gratuita para acompanhantes

Para 2026, a Mastercard planeja lançar uma camada ainda mais restrita do programa, chamada World Legend Exclusive, com o benefício Air Companion — que oferece uma passagem gratuita em classe executiva para o acompanhante em voos de longa distância, em rotas como Estados Unidos e Europa, com 11 companhias aéreas parceiras.

“Queremos que o cliente compartilhe as melhores experiências com quem é importante para ele. Esse é o verdadeiro luxo”, diz o CEO.

Por que importa para o mercado

O World Legend simboliza o esforço da Mastercard para elevar o padrão de competição no segmento de cartões de alta renda no Brasil, um dos mais dinâmicos do mundo. A chegada do produto tende a estimular novas camadas de benefícios e serviços personalizados, abrindo espaço para inovações em torno de experiências, segurança digital e fidelização.

“Tirar fricção com mais segurança” é como define Leonardo Linares, vice-presidente sênior de Produtos e Soluções, ao citar a integração de tokenização, autenticação biométrica (3DS 2.0) e Click to Pay — tecnologias que permitem transações mais ágeis e seguras, inclusive com integração a stablecoins no futuro.

“O World Legend é onde a exclusividade encontra a emoção. Um ecossistema de benefícios com curadoria, conveniência e propósito — pensado para que momentos inesquecíveis sejam compartilhados com quem importa”, afirma Linares.

Próximos passos

O site oficial com o detalhamento de benefícios do World Legend entra no ar junto ao lançamento e será integrado à plataforma Mastercard Collection, que já reúne os cartões Black e Platinum.

Os primeiros cartões devem chegar ao mercado ainda este ano, conforme cronogramas dos bancos emissores.

“Obviamente esperamos ganhar dinheiro com ele, mas o foco está em manter a exclusividade e o prestígio que esse público valoriza”, diz Tangioni.

