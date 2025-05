Após 14 anos sem loja física, esta empresa fatura R$ 1 bilhão e prepara expansão por franquia

A Central.Ar registrou um faturamento de R$ 1 bilhão, consolidando-se como a principal empresa de e-commerce no mercado de ar-condicionado no Brasil. Mas a história da marca, que começou como uma pequena operação de instalação de ar-condicionado em Araçatuba, no interior de São Paulo, tem mais uma reviravolta: depois de anos sem lojas físicas, a empresa decidiu abrir franquias e criar um novo canal de vendas.

Com previsão de um crescimento de 40% em 2025, a Central.Ar volta ao mundo físico. A empresa anunciou o lançamento de seu modelo de franquias, com a meta de abrir 200 unidades nos próximos cinco anos.

O primeiro ponto de venda foi inaugurado em Araçatuba no final do ano passado e outras quatro lojas estão previstas para 2025, em cidades como Itu, Goiânia, Itumbiara e Rio de Janeiro. O investimento inicial para os franqueados é de R$ 75 mil — uma oportunidade acessível para os instaladores da rede, que já possuem experiência no setor.

"Estamos criando uma oportunidade para os instaladores, que já são nossos parceiros de longa data, crescerem conosco. As franquias não são apenas uma forma de aumentar nossa presença no mercado, mas também uma maneira de fortalecer nossa relação com quem conhece o setor e compartilha a nossa visão", afirma Marcel Souza, sócio e diretor de vendas da Central.Ar.

A estrutura da empresa

João Riquena Neto fundou a empresa em 1990 e fez uma mudança ousada em 2011, quando decidiu fechar suas lojas físicas e se concentrar no e-commerce. Antes dessa migração, a empresa possuía dez lojas físicas.A decisão de focar no digital foi um ponto de virada crucial para o crescimento da empresa, que passou a dominar o mercado de vendas online.

Com um modelo de negócios baseado no digital, a Central.Ar conquistou a liderança no mercado online, oferecendo uma vasta gama de produtos de climatização e criando plataformas específicas para consumidores finais e instaladores.A base de mais de 7 mil instaladores ativos e a criação de centros de distribuição no Espírito Santo e na Paraíba ajudaram a garantir entregas rápidas em todo o Brasil.

"Quando tomamos a decisão de fechar as lojas físicas, muitos não acreditavam no potencial do e-commerce. Hoje, nossa experiência online e o relacionamento com os instaladores são os grandes diferenciais da empresa", diz Souza.

A Central.Ar também possui 14 vendedores regionais e 20 representantes distribuídos pelas principais praças do Brasil, oferecendo um atendimento altamente especializado. Esses profissionais são fundamentais para o relacionamento direto com os clientes e para o crescimento das vendas nas diversas regiões.

Para fortalecer ainda mais a conexão com os instaladores, a Central.Ar criou, em 2020, a plataforma Parceiro CentralAr.com. Essa plataforma exclusiva fornece acesso facilitado a informações, preços e condições de compra, oferecendo mais conveniência para os instaladores da rede.

Com representantes espalhados pelo país e uma nova plataforma focada nos instaladores, a Central.Ar conseguiu dobrar de tamanho em cinco anos.

Os canais da Central.Ar

Além das franquias, a Central.Ar segue com um e-commerce robusto, oferecendo aos consumidores uma plataforma intuitiva e funcional. O site conta com uma ferramenta que calcula a potência necessária de um ar-condicionado para resfriar um ambiente de acordo com o seu tamanho e características. Além disso, a empresa oferece suporte completo via televendas, WhatsApp, telefone e SMS, garantindo uma experiência de compra personalizada e ágil.

A Central.Ar também tem se consolidado nos marketplaces mais populares do Brasil, como Mercado Livre, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas e Leroy Merlin. A entrada da empresa nos marketplaces ocorreu em 2015, permitindo que a empresa ampliasse ainda mais sua visibilidade e atingisse um público diversificado.

"Estamos criando uma experiência de compra completa para nossos clientes, seja no nosso site, seja nos marketplaces. Estamos sempre atentos a como podemos facilitar e melhorar a jornada de compra do consumidor", destaca Marcel Souza.

Além do lançamento das franquias, a Central.Ar também aposta em sua diversificação de portfólio, com produtos que vão desde aparelhos de janela até sistemas de climatização central. A empresa planeja consolidar ainda mais sua posição no mercado e fortalecer sua marca com o apoio das franquias e a presença contínua nos marketplaces.

A empresa também se destaca pela diversificação de clientes, um ponto importante para garantir a liberdade estratégica e evitar a dependência de um único cliente. A Central.Ar atende desde grandes empresas no setor corporativo até consumidores finais, com instaladores recorrentes e novos contratos. Este modelo de negócios garante que a empresa continue sua trajetória de crescimento com liberdade para escolher novos mercados e expandir sua atuação sem riscos elevados.

"Nosso foco para 2025 é continuar a consolidação da nossa marca, tanto no digital quanto no físico. As franquias são uma extensão natural do nosso modelo de negócios e uma oportunidade de levar o nosso atendimento personalizado a mais consumidores", conclui Marcel Souza.

Com a expansão para as franquias, a Central.Ar não só amplia seus canais de venda, mas também solidifica seu modelo de negócios centrado no cliente e no instalador.