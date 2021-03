Após 1 mês, Rômulo Dias deixa PicPay

A carteira digital PicPay, informou nesta segunda-feira, 29, que o executivo Rômulo Dias , ex-presidente da PagSeguro e da Cielo, deixou o cargo de vice-presidente financeiro e de relações com investidores da companhia controlada pelo grupo J&F.

Ex-presidente da Cielo, maior empresa de meios de pagamentos do país, Dias havia chegado à PicPay em fevereiro, dentro de um movimento da companhia de aproximação com o mercado de capitais, enquanto prepara a listagem na Nasdaq.

"Rômulo Dias não faz mais parte do time de gestão da companhia. O executivo deixa o PicPay por uma decisão pessoal", afirmou a empresa em comunicado.

A área de relações com investidores da empresa segue agora sob o comando do diretor André Cazotto.

"Desejo ao Rômulo uma trajetória de sucesso, que é certamente o que ele tem pela frente", afirmou na nota o presidente do PicPay, José Antonio Batista, da família controladora, que assumiu no ano passado no lugar de Gueitiro Genso.