Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Aos 95 anos, imobiliária surfa boom do aluguel diante do juro alto para administrar R$ 55 bilhões

Companhia gaúcha fundada em 1931 aposta em consolidação do mercado e expansão via franquias para sustentar crescimento

Matheus Kurtz, diretor de vendas e franquias da Auxiliadora Predial: franquias são a principal aposta da empresa para crescer no país (Auxiliadora Predial/Divulgação)

Matheus Kurtz, diretor de vendas e franquias da Auxiliadora Predial: franquias são a principal aposta da empresa para crescer no país (Auxiliadora Predial/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18h58.

Em um mercado imobiliário com mais de 75 mil imobiliárias no Brasil, a gaúcha Auxiliadora Predial chega aos 95 anos tentando se diferenciar pela escala. Fundada em 1931, em Porto Alegre, a empresa aposta hoje em franquias, tecnologia e serviços integrados para sustentar a expansão em um momento de juros altos e crédito imobiliário mais restrito.

Hoje, a Auxiliadora Predial administra mais de 221 mil portas em condomínios, opera mais de 3,5 mil empreendimentos e possui mais de 115 lojas e franquias espalhadas por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Segundo a companhia, os ativos administrados somam R$ 55 bilhões.

No primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou crescimento de 22% no Valor Geral de Vendas (VGV) e avanço de 30% no Valor Geral de Locações (VGL), com carteira ativa próxima de R$ 32 milhões em aluguéis.

O cenário econômico ajuda a explicar parte desse movimento. Com financiamento mais caro, muitos consumidores migraram para a locação. Segundo Matheus Kurtz, diretor de vendas e franquias da Auxiliadora, empresas que atuam simultaneamente em venda, aluguel e condomínios conseguem atravessar melhor diferentes ciclos econômicos.

"Quando a taxa de juros sobe, a locação cresce mais do que a venda. O brasileiro compra parcela. Então ele compara quanto custa alugar e quanto custa financiar", afirma.

Para crescer, a empresa também aposta na profissionalização e na consolidação do mercado imobiliário brasileiro.

Como um modelo alemão deu certo no Brasil

A história da Auxiliadora Predial começa antes mesmo da existência do financiamento imobiliário no Brasil. Em 1931, os empresários Friedrich Schlander, Otto Heylmann, Pedro Bruno Dischinger e Carlos Germano Luiz Voelcker, fundadores da empresa, trouxeram da Alemanha um modelo de aquisição coletiva de imóveis, que mais tarde se tornaria o consórcio imobiliário.

"A empresa nasceu logo depois da crise financeira americana de 1929. No Brasil não existia financiamento imobiliário. Então os fundadores trouxeram essa ideia de compra coletiva", afirma Kurtz.

O crescimento da operação ocorreu de forma orgânica. Primeiro vieram os serviços de administração de aluguel para clientes que adquiriam imóveis. Depois, nos anos 1940, a companhia entrou na administração de condomínios durante o processo de verticalização das cidades brasileiras.

Hoje, justamente essa vertical é considerada o principal negócio da empresa. A Auxiliadora afirma ter movimentado mais de R$ 500 milhões em pagamentos somente neste ano nos condomínios em que administra.

"Condomínio é uma operação financeira extremamente complexa e que exige muita responsabilidade. A inadimplência aumentou bastante nos últimos anos e isso impacta diretamente a saúde financeira dos condomínios", diz Kurtz.

Qual é a estratégia da Auxiliadora para crescer

O principal vetor de crescimento recente da companhia está nas franquias. A operação começou em 2007, inspirada em modelos de redes imobiliárias dos Estados Unidos. A lógica é transformar imobiliárias locais em unidades conectadas a uma grande plataforma nacional.

Segundo Kurtz, o modelo permite que o franqueado concentre esforços no relacionamento comercial enquanto a estrutura corporativa centraliza processos operacionais, jurídicos, financeiros, marketing e tecnologia.

"Tudo aquilo que pode ser padronizado fica conosco. O franqueado fica livre para fazer relacionamento, conexão local e liderar o time", afirma.

Hoje, 70% da operação de vendas da empresa já acontece via franquias. Na locação, esse percentual gira em torno de 40%. A expansão para condomínios começou no ano passado e é vista internamente como uma das grandes apostas para os próximos anos.

O avanço geográfico acompanha o aquecimento do mercado imobiliário em estados do Sul e Sudeste. Santa Catarina virou um dos principais focos de crescimento da companhia. A operação no estado começou em 2021 e já soma cerca de 28 lojas. No Paraná, onde a primeira unidade foi aberta em maio do ano passado, a rede já opera 11 unidades.

"Santa Catarina vive um boom imobiliário impressionante. O crescimento populacional influencia diretamente o mercado. E a nossa marca já era conhecida por muitos gaúchos que migraram para lá", afirma.

No Rio Grande do Sul, berço da companhia, a Auxiliadora segue concentrando a maior fatia da operação, com mais de 60 franquias. A estratégia da empresa é continuar crescendo principalmente por meio deste modelo. Em cidades estratégicas, a companhia mantém operações próprias como vitrines regionais, mas a expansão ocorre majoritariamente através de parceiros.

O investimento médio para abrir uma franquia da Auxiliadora gira em torno de R$ 200 mil, com prazo médio de retorno estimado em 18 meses.

Escala e tecnologia como diferencial

A rede possui mais de 40 mil imóveis residenciais à venda apenas em Porto Alegre e conecta mais de 1,4 mil corretores. Isso permite que imóveis captados em uma cidade sejam negociados por corretores de outras regiões.

A companhia também monitora indicadores de jornada do cliente, como tempo médio de atendimento e NPS (Net Promoter Score, metodologia usada pelas empresas para medir o grau de satisfação e fidelidade dos clientes). Também usa tecnologia para padronizar processos e concentrar atividades jurídicas, financeiras e operacionais.

O cenário macroeconômico atual ajuda a explicar parte da estratégia da companhia. Com a Selic em patamares elevados nos últimos anos, o financiamento imobiliário ficou mais caro e reduziu o acesso ao crédito para parte da população. Isso impulsionou a procura por aluguel.

Segundo levantamento do FipeZap, os preços médios de locação residencial seguiram em alta em 2025, refletindo justamente o aumento da demanda por aluguel em um contexto de crédito mais caro. Para Kurtz, o diferencial da empresa está justamente na capacidade de operar venda, locação e condomínios de forma integrada.

"Quando o mercado está mais difícil, aparecem os diferenciais de processo, escala e qualidade", afirma.

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliárioRio Grande do Sul

Mais de Negócios

Ela transformou o presente de uma vizinha em uma das maiores empresas de produtos para bebês dos EUA

Ele percebeu que as pessoas odiavam comprar carro e criou um negócio de US$ 2,3 milhões

A estratégia dessa criadora de conteúdo para sair do esgotamento e ter faturamentos de seis dígitos

Esta startup usava ChatGPT há 2 anos, mas trocou pelo concorrente da Anthropic. Veja por quê

Mais na Exame

Pop

Netflix revela novo jogo de 'Stranger Things', que deve ser lançado nos próximos meses

Mundo

Premiê do Reino Unido é pressionado a renunciar em meio à demissão de quatro assessores

Mercados

Lucro da MRV Incorporadora dispara no 1º tri, mas margem fica estagnada

Inteligência Artificial

O Facebook criou duas IAs em 2017. Mas elas começaram a falar uma língua que ninguém entendia