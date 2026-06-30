Aos 80 anos, esta empresa mineira fatura R$ 400 milhões com móveis e aposta na internet para crescer

Há mais de 80 anos, João da Mata Nogueira fundava a marca de móveis Líder, em Carmo do Cajuru, no interior de Minas Gerais. A cidade com pouco mais de 43 mil moradores abriga até hoje a fábrica da companhia, que faturou 400 milhões de reais em 2025.

Agora, a marca quer ir além da tradição. A Líder acaba de lançar seu e-commerce. Desenvolvida em parceria com a VTEX, a plataforma amplia a atuação digital da empresa e integra consumidores, arquitetos e revendedores.

"O mundo online não é mais o futuro, é uma realidade consolidada. Estar presente nesse ambiente de forma efetiva faz parte da evolução do negócio e de uma jornada natural de crescimento", afirma Tiago Nogueira, diretor comercial e de marketing da Líder e neto do fundador da empresa.

Em 2026, a expectativa é crescer em 12%. Nos próximos três anos, o e-commerce deve representar entre 4% e 8% da receita da companhia. A operação começa com um portfólio reduzido, concentrado nos produtos mais vendidos, enquanto a empresa avalia a evolução da demanda antes de ampliar a oferta.

Qual é a estratégia de e-commerce

Mais do que uma loja virtual, a plataforma faz parte da estratégia de digitalização da Líder.

O ambiente reúne diferentes perfis de usuários. Clientes podem conhecer produtos, consultar preços, comprar e acompanhar pedidos. Arquitetos têm acesso a conteúdos técnicos, blocos 3D e materiais para especificação de projetos.

O e-commerce estreia com um portfólio enxuto, formado pelos produtos mais vendidos da marca. Em relação às lojas físicas, a plataforma oferece menos opções de personalização e acabamentos, estratégia adotada pela empresa para testar o novo canal antes de ampliar a oferta. "Estamos sendo conservadores e vamos experimentando", diz Tiago.

"Quando você coloca preço no ambiente digital, aproxima o consumidor da marca. Talvez ele não conclua a compra no e-commerce, mas passa a conhecer o produto, entender o posicionamento e pode seguir sua jornada em outro canal", afirma.

A operação foi estruturada para funcionar em conjunto com a rede comercial construída pela empresa nas últimas décadas.

Quando uma compra for realizada em uma região atendida por um revendedor, a receita será destinada ao parceiro local, responsável pela entrega, montagem e assistência técnica. A estratégia busca evitar conflitos comerciais e aproveitar a estrutura já existente para manter o padrão de atendimento.

"Nossa intenção não é substituir o revendedor. Ele continua sendo um grande parceiro para entrega, pós-venda e relacionamento com o cliente", diz Tiago.

Hoje, a Líder possui cerca de 80 revendedores espalhados pelo país, além de 20 lojas próprias e franquias.

Como é o foco em móveis planejados

Além do e-commerce, outra frente de expansão da companhia é o segmento de móveis planejados, que hoje responde por 20% do faturamento da empresa.

A Líder mantém uma fábrica dedicada exclusivamente a essa linha de produtos e aposta na experiência acumulada em madeira maciça e marcenaria para competir em um mercado tradicionalmente disputado.

O portfólio inclui cozinhas, quartos, closets, painéis, portas de correr e outros ambientes personalizados, com mais de 1.200 opções de tecidos e acabamentos, além de diferentes revestimentos e soluções de iluminação.

A empresa também criou espaços exclusivos para planejados nas lojas de Belo Horizonte, Divinópolis, Rio de Janeiro, Vitória, na unidade do D&D Shopping, em São Paulo, e na loja de Campinas, inaugurada em 2025.

"Uma boa experiência com os planejados cria uma relação de confiança. O cliente retorna para comprar também os móveis soltos”, afirma.

Meta é reduzir dependência do varejo

O varejo próprio ainda responde por cerca de 85% da receita da Líder, mas a empresa quer reduzir essa concentração. A meta é que, em cinco anos, entre 35% e 40% do faturamento venha de outros canais, como franquias, revendedores, mercado corporativo e e-commerce.

A estratégia passa por ampliar uma rede construída ao longo de décadas. Hoje, a companhia conta com cerca de 80 revendedores em todo o país e pretende abrir três novas franquias neste ano. Segundo Tiago, muitos lojistas multimarcas que já comercializam os produtos da empresa têm manifestado interesse em operar unidades exclusivas da marca.

"O varejo foi muito importante para o crescimento da marca, mas é uma operação cara, com lojas que exigem grande investimento e uma estrutura robusta de pessoas", afirma.

Ampliar a participação de outros canais reduz o peso da estrutura fixa da companhia e torna o modelo de negócios mais equilibrado. A estratégia também explica o desenho do novo e-commerce, que remunera os revendedores locais pelas vendas realizadas em suas regiões.

"Essa multicanalidade é estratégica para nós pensando em sustentabilidade no longo prazo", diz.

Qual é a história da Líder

A história da Líder começou em 1945, quando João da Mata Nogueira trabalhava como marceneiro em Carmo do Cajuru, no interior de Minas Gerais. Após deixar a empresa onde atuava, fundou o próprio negócio em 1954 ao lado de quatro profissionais que decidiram acompanhá-lo. Desde o início, a empresa se especializou em móveis sob medida, característica que até hoje faz parte de sua estratégia.

A expansão começou pelo varejo. A primeira loja foi inaugurada na década de 1970 e, nos anos 1990, a empresa criou sua rede de revendedores, passando a atender clientes em todo o país. Nas décadas seguintes, ampliou a presença nacional, chegou a São Paulo e, em 2014, passou a investir em design autoral como parte de seu posicionamento.

"Essa mescla de qualidade, seriedade no atendimento ao cliente, design autoral e nível de customização nos coloca em um lugar especial no mercado”, diz Tiago.

Na década de 1980, João da Mata adotou um modelo de gestão incomum para a empresa familiar. Em vez de concentrar toda a operação em uma única estrutura, cada um dos filhos passou a comandar uma unidade produtiva especializada — como salas de jantar, sofás, camas e decoração — que abastecia as lojas da marca. Na prática, o modelo funcionava como uma cooperativa interna, em que cada fábrica era remunerada de acordo com sua participação nas vendas.

Tiago Nogueira, neto do fundador, ingressou na empresa nesse formato, em 1997, à frente da operação de tapetes e objetos de decoração. Anos depois, participou da implantação do sistema de metas da companhia, assumiu funções nas áreas comercial, marketing e desenvolvimento de produtos até chegar, em 2021, à diretoria comercial e de marketing.

Segundo ele, a proximidade entre os familiares continua sendo uma das marcas da empresa. "Todo domingo os cinco filhos estão reunidos na mesa do almoço e, na segunda-feira, na mesa do conselho. Existe uma relação muito respeitosa", afirma.

Hoje, a produção da Líder permanece concentrada em Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. O parque fabril ocupa 120.000 metros quadrados e reúne cerca de 1.500 colaboradores.

A empresa controla a cadeia produtiva, desde parte da fabricação dos insumos até a logística, realizada por frota própria. Segundo Tiago, esse modelo garante maior controle sobre qualidade e customização, características que acompanham a marca desde sua origem.

"A mesma coisa que nos diferencia também é o nosso desafio. A gente fabrica, entrega e vende. Manter o foco no principal é um exercício permanente", afirma.