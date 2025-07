Aos 62 anos, ela lidera uma escola de idiomas e projeta faturar R$ 2 milhões em 2025

Aos 51 anos, fase em que muitas pessoas pensam em desacelerar, Iara Dietrich decidiu recomeçar sua trajetória profissional. Após perder o marido e passar dez anos fora das salas de aula, trabalhando na área de vendas para sustentar a família, ela sentiu que era hora de voltar à educação.

"Eu tive que assumir o trabalho do meu marido, que era a nossa fonte de renda, e fiz isso por 10 anos. Não era a minha área, mas não tinha outra escolha, tinha três filhos e eles eram adolescentes, então tive que fazer", conta.

Com zero alunos e um investimento de 400 mil reais, Iara inaugurou sua unidade da Rockfeller em Cascavel, no Paraná, transformando uma nova oportunidade em um verdadeiro sucesso.

"Empreendi por necessidade, mas sempre tive uma veia empreendedora, especialmente na área da educação. Quando conheci a Rockfeller, vi a chance de seguir meu coração", diz a empreendedora.

Em 2025, a paranaense comanda uma escola de idiomas com 420 alunos e projeção de faturamento de 2 milhões de reais em 2025, provando que é possível crescer e prosperar mesmo com um único ponto de venda.

Do zero aos 420 alunos

Em 2013, Iara Dietrich deu o primeiro passo para transformar sua vida e carreira ao inaugurar sua unidade da Rockfeller em Cascavel, no Paraná.

Com um investimento de cerca de 400 mil reais e zero alunos, o ponto exigia reformas significativas, mas ela estava determinada a seguir em frente. A primeira matrícula foi da própria irmã, um sinal de apoio inicial que veio da família e de amigos.

Embora tenha sido professora por muitos anos, Iara reconheceu que administrar uma escola seria um desafio totalmente diferente.

"Quando comecei, não sabia o que esperar. Fui muito clara com a franqueadora: não tenho experiência em gestão. Mas a franquia me ofereceu um caminho claro, um manual a seguir", diz Iara.

Ela seguiu rigorosamente os ensinamentos do treinamento da Rockfeller e aplicou sua disciplina à risca, com foco em garantir o sucesso desde o início. O resultado não demorou a aparecer.

"De junho a dezembro de 2013, conseguimos matricular 75 alunos. O efeito da indicação foi imediato", lembra.

A ajuda da filha mais velha, Maria Clara, foi essencial para o crescimento do negócio. Em 2014, ela se juntou à operação, e em apenas nove meses, a unidade alcançou o ponto de equilíbrio com 200 alunos.

Atualmente, a escola conta com 420 alunos e 10 professores, e a meta é chegar a 500 alunos até o final de 2025.

Os desafios do crescimento

O processo de crescimento não foi simples. Iara precisou equilibrar o negócio com o relacionamento familiar, especialmente com a filha Maria Clara, que se tornou sua sócia e diretora comercial.

"Manter o bom relacionamento foi um desafio, mas sempre buscamos respeitar nossos papéis e funções dentro do negócio", explica Iara. "Ela é minha parceira vital, principalmente nas questões comerciais."

Apesar dos obstáculos, a franqueada destaca o apoio contínuo da Rockfeller, que se tornou um pilar de inovação e excelência para o negócio.

"A franqueadora sempre esteve ao nosso lado com ferramentas, treinamentos e campanhas. A metodologia da Rockfeller se destaca pela excelência na conversação e pela modernização constante", afirma Iara.

Em 2020, quando a pandemia chegou, muitas escolas enfrentaram desafios sem precedentes. Para Iara e sua equipe, no entanto, o impacto foi minimizado pela natureza digital da Rockfeller. Com a metodologia já adaptada para aulas online, a unidade de Cascavel não ficou nem dois dias sem operar.

"Em um ritmo intenso, criamos a modalidade 'live', com aulas ao vivo, e nossos alunos continuaram a estudar de casa", diz Iara.

A adaptação foi um sucesso, com um aumento de 25% no número de alunos, mesmo durante o lockdown.

A flexibilidade de horários e o uso de tecnologia se mostraram um diferencial. "Na pandemia, o ticket médio diminuiu, mas a base de alunos cresceu. Não precisávamos de empréstimos ou socorros bancários para sobreviver."

Empreender após os 60 anos

Com a meta de alcançar 500 alunos neste ano, Iara está pronta para continuar sua jornada. "Nosso maior objetivo é ajudar os alunos a realizarem seus sonhos. Vemos isso todos os dias, em cada avanço de um estudante", afirma.

A paranaense é um exemplo de que nunca é tarde para começar. Aos 62 anos, ela prova que, com disciplina, dedicação e a escolha de um negócio alinhado com seus valores, é possível alcançar o sucesso.

"O que me motiva até hoje é o brilho nos olhos dos meus alunos quando atingem seus objetivos. Isso, para mim, é o que realmente importa", afirma Iara.

Se você sonha em empreender após os 50 ou 60, Iara deixa um conselho: "Encontre algo que faça sentido, que te faça brilhar os olhos. E faça o básico bem feito, com amor. O sucesso vem com dedicação."