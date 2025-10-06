Aos 50 anos, ele trabalha só 1 dia por semana — e criou negócio que fatura US$ 117 mil

Mike O’Dell, de 50 anos, divide sua semana entre a rotina exaustiva de um centro cirúrgico e a gestão de um negócio que fatura US$ 117 mil por mês com vendas online.

Enfermeiro anestesista em Oklahoma, ele fundou a Legit Kits, empresa de colchas e tecidos, em 2020 — e desde então provou que é possível fazer um negócio crescer com inteligência financeira, mesmo sem abandonar o emprego principal. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O’Dell criou cobertores com tema Star Wars para os filhos e percebeu o potencial comercial disso. Investiu tempo e planejamento para estruturar a Legit Kits como uma operação autônoma: contratou designers, terceirizou logística e garantiu que a empresa funcionasse sem sua presença diária.

A estratégia deu certo. Em 2024, a empresa atingiu US$ 1,25 milhão em vendas e manteve a operação enxuta, com sete funcionários fixos e quatro freelancers. O negócio se mostrou lucrativo no ano anterior, após um período de equilíbrio de contas em 2022, quando foi feito um investimento em um novo armazém.

Esse desempenho não seria possível sem uma gestão financeira clara. O’Dell estabeleceu metas realistas: não depende da empresa para seu sustento, mas paga a si mesmo um salário de US$ 50 mil anuais como CEO, mantendo o cargo no hospital como rede de segurança. A decisão permite liberdade estratégica e evita pressões que poderiam comprometer o caixa da empresa.

Essa agilidade em ajustar o modelo de negócios mostra a importância de dominar princípios de finanças corporativas — mesmo para profissionais que não são da área. Saber analisar custos, margem de lucro, riscos cambiais e impactos regulatórios é essencial para garantir a saúde financeira de qualquer empresa, seja ela de tecnologia ou de artesanato.

Ao usar seu conhecimento para manter a Legit Kits lucrativa, O’Dell mostra que empreender com segurança exige mais do que uma boa ideia. É preciso ler o cenário macroeconômico, planejar com base em dados e estar pronto para mudanças — tudo isso sem comprometer a estabilidade pessoal.

