Aos 42 anos, esse CEO transforma hobby de infância em negócio de US$ 50 milhões

Ryan Vesler sempre foi apaixonado por roupas esportivas vintage. Aos 13 anos, garimpava camisetas em brechós em busca de relíquias únicas. Anos depois, essa obsessão se tornaria o pilar de uma empresa com receita superior a US$ 50 milhões ao ano: a Homage.

Fundada em 2007 no porão da casa dos pais, a empresa é hoje uma marca consolidada. A Homage cresceu com investimentos próprios e apoio de nomes de celebridades como Ryan Reynolds, Jason Kelce e Kevin Durant.

As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Aprenda como transformar paixões pessoais em negócios milionários usando finanças pessoais e visão de mercado estratégica. Desenvolva competências que escalam hobbies em empresas consolidadas. Participe do Pré-MBA por R$ 37.

As primeiras decisões financeiras

Vesler usou mais de US$ 10 mil, acumulados vendendo roupas vintage no eBay durante a faculdade, além do limite de seus cartões de crédito, para comprar camisetas em branco e estampar suas próprias criações.

Em 2008, fechou seu primeiro grande contrato de licenciamento com a Universidade de Ohio State — uma conquista que impulsionou a empresa para um novo patamar. Em 2009, o faturamento da Homage já ultrapassava US$ 1 milhão.

Criatividade aliada à gestão financeira

Com o crescimento da demanda, a Homage enfrentou um gargalo operacional. Faltavam funcionários, estoque e processos estruturados. Vesler respondeu com decisões financeiras estratégicas: reforçou a equipe, aumentou a produção e melhorou a gestão dos pedidos.

Essas medidas permitiram escalar o negócio com consistência. Em 2015, veio o contrato nacional com a NBA, a liga de basquete americana. Em 2016, LeBron James apareceu usando uma camiseta da marca, o que impulsionou a visibilidade e, consequentemente, as vendas.

Desenvolva gestão financeira que garante não só sobrevivência, mas capacidade de negociar com grandes parceiros. Aprenda estruturação que viabiliza contratos milionários. Participe do treinamento por R$ 37.

Licenciamento e celebridades como motor de crescimento

A Homage tem hoje contratos com as principais ligas esportivas dos EUA — NBA, NFL, MLB, NHL — e marcas como Disney, WWE e Topps. A empresa também aposta na internacionalização, com produtos licenciados do clube britânico Wrexham A.F.C., coadministrado por Ryan Reynolds, que também é investidor da marca.

Esses acordos só foram possíveis graças a uma gestão financeira bem estruturada, que garantiu não só a sobrevivência da empresa nos primeiros anos, como também sua capacidade de negociar com grandes parceiros.

Planejando o futuro com os pés no chão

Apesar do crescimento acelerado, a Homage ainda é pequena frente a gigantes como Fanatics e Nike. O setor de vestuário esportivo deve movimentar mais de US$ 173 bilhões em 2025, segundo a McKinsey & Company.

Para Vesler, a aposta está na criatividade, mas com controle financeiro: novos produtos, projetos de expansão e até ideias ambiciosas como bares e hotéis temáticos da marca estão no radar. “Sem dizer ‘sim’ para ideias legais, nada disso existiria”, diz o CEO.

Uma lição prática em finanças corporativas

O caso de Ryan Vesler mostra, na prática, como a habilidade de lidar com finanças corporativas é essencial para transformar um projeto pessoal em um negócio escalável. Sua trajetória reforça a importância de saber alocar recursos, fazer apostas estratégicas e manter controle mesmo diante do crescimento acelerado.

Para profissionais que buscam alcançar novos patamares, entender de gestão financeira não é uma opção — é uma necessidade.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.