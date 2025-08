Aos 39 anos, ele faturou R$ 300 milhões e transformou açougue de bairro em um império de carnes

O que começou com um balcão de carne em um açougue de bairro, em Santos (SP), e um celular na mão para postar vídeos, hoje é uma operação consolidada em 13 estados, com quase 100 unidades entre açougues, hamburguerias e restaurante à la carte.

O Grupo Bom Beef, fundado por Domingos Neto — conhecido como Netão —, faturou R$ 300 milhões em 2023.

A profissionalização da gestão financeira foi essencial para escalar o negócio. Após assumir o açougue do tio em 2014, Netão rebatizou o estabelecimento e começou a usar as redes sociais para educar o público sobre cortes nobres e churrasco.

O resultado veio rápido: filas na loja e aumento expressivo nas vendas.

Franquias, delivery e restaurantes

O modelo de franquias, adotado em 2021, impulsionou a expansão nacional. Hoje, são cerca de 70 unidades franqueadas dos açougues.

Em paralelo, surgiu a Bom Beef Burgers, criada em 2020 durante a pandemia, inicialmente como delivery e agora com 20 lojas físicas e previsão de outras 12 até o final de 2025. Soma-se a isso o Parrilla Bom Beef, restaurante à la carte em Santos.

A força das redes sociais

A figura de Netão é mais que um rosto conhecido — ela é um dos principais ativos financeiros do grupo.

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes, ele influencia diretamente a operação. Vídeos no YouTube (1,3 milhão de inscritos) e postagens no Instagram (1,7 milhão de seguidores) movimentam não só os canais online, mas também as vendas físicas.

Essa presença digital tem efeito direto sobre o faturamento. De acordo com as redes do grupo, consumidores chegam de outros estados até as lojas por influência do conteúdo postado por Netão, que ensina receitas, fala sobre qualidade e apresenta bastidores das unidades.

Diversificação e próximos passos

A profissionalização financeira aparece também na diversificação de produtos. A empresa já vende aventais, sais de parrilla e facas personalizadas, e prepara o lançamento de cortes prontos e molhos especiais.

A verticalização exige controle de margem, logística e custo-benefício — elementos cruciais nas finanças corporativas.

A expansão das hamburguerias segue com foco em Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Para suportar essa evolução, o grupo investe em padronização, inteligência de dados e estrutura de suporte às franquias — tudo sob uma política de gestão financeira voltada à escala com rentabilidade.

Gestão financeira como diferencial competitivo

O modelo de negócios de Netão mostra que o sucesso vai além da boa carne. Envolve decisões assertivas sobre fluxo de caixa, royalties, capital de giro, suporte à operação e desenvolvimento de produto. A clareza estratégica da operação é o que permite o grupo escalar com controle e margem.

O crescimento de R$ 300 milhões em faturamento é reflexo direto de uma operação que uniu paixão, presença digital e finanças bem geridas.

A história de Netão Bom Beef mostra como o domínio das finanças corporativas é hoje um fator decisivo não só para grandes empresas, mas para qualquer profissional que queira transformar visão em legado.

