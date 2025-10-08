Aos 38 anos, ele iniciou um negócio de especiarias em casa — hoje fatura US$ 8 milhões por ano

Transformar ingredientes simples em um negócio milionário não exige apenas talento culinário, mas também visão, estratégia e coragem para desafiar os modelos tradicionais.



Foi assim que os amigos Ethan Frisch e Ori Zohar, partindo de um modesto apartamento no Queens, em Nova York, criaram a Burlap & Barrel, uma marca de especiarias gourmet que hoje movimenta milhões de dólares.

Com foco em produtos artesanais comprados diretamente de pequenos produtores ao redor do mundo, eles provaram que é possível crescer sem abrir mão da qualidade, da ética e do propósito. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Do apartamento à prateleira premium

Ex-chef de cozinha com passagem por restaurante estrelado pelo guia Michelin, Frisch estava no país como coordenador da Rede de Desenvolvimento Aga Khan. Foi nas pausas do trabalho que ele começou a desenhar o que viria a ser a Burlap & Barrel.

Com sede em Nova York, a empresa foi fundada em 2016 por Frisch, 38 anos, e seu amigo de longa data, Ori Zohar, 39. Eles comercializam especiarias premium compradas diretamente de pequenos produtores em países como Guatemala, Vietnã, Tanzânia e Afeganistão.

O negócio se mostrou promissor desde o início: saiu de uma receita de US$ 100 mil no primeiro ano para quase US$ 8 milhões em 2024.

O modelo direto ao consumidor elimina intermediários, o que permite pagar aos agricultores até dez vezes mais do que o valor de mercado e garantir produtos frescos e de qualidade.

Estrutura enxuta, impacto global

O pontapé inicial foi dado com US$ 40 mil em capital próprio — metade de Frisch e metade de Zohar, que havia encerrado uma startup de tecnologia. O apartamento de Frisch no Queens virou depósito, com registro na FDA e prateleiras da IKEA adaptadas como estações de embalagem.

"Toda a sala virou uma fábrica de temperos, relatou Zohar."

Finanças e propósito como pilares do sucesso

A história da Burlap & Barrel escancara o poder de uma gestão financeira conectada ao propósito. Desde o início, Frisch e Zohar demonstraram domínio sobre a cadeia de suprimentos, algo essencial para áreas como Finanças Corporativas.

O modelo direto ao consumidor maximiza margens e garante maior controle operacional.

A decisão de reinvestir lucros e operar com estrutura enxuta reforça a inteligência financeira aplicada desde o início. Essa solidez permite resistir a crises e políticas econômicas adversas.

Mais do que inovação, o sucesso veio da capacidade de estruturar um modelo de negócios sustentável, focado em geração de valor e com forte controle financeiro — uma vantagem competitiva para qualquer profissional.

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

