Aos 31 anos, ele transformou uma vaquinha online em loja que fatura mais de US$ 1 milhão por ano

Com uma vaquinha virtual na plataforma GoFundMe, Dominick Lewis abriu uma das poucas lojas de câmeras comandadas por um empresário negro em Nova York.

Hoje, a Photodom fatura mais de US$ 1 milhão por ano. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Da marinha à fotografia

Aos 18 anos, Dominick Lewis entrou no programa de formação de oficiais da Marinha na Drexel University, na Filadélfia (EUA). Dois anos depois, abandonou a carreira militar para se dedicar à fotografia, paixão descoberta ainda na adolescência.

Ao voltar para a Flórida, em 2015, tentou empreender com o Palm Beach Photo Studio, que durou apenas nove meses.

Apesar do fechamento do estúdio, a experiência deu a Lewis uma visão mais apurada sobre as demandas reais de um negócio. Ele passou a estudar formas mais sustentáveis de transformar sua paixão em uma fonte de renda.

O nascimento da Photodom

Dois anos após o encerramento do estúdio, ele lançou a Photodom.shop, vendendo equipamentos e produtos personalizados para fotógrafos.

Começou pequeno, operando de um depósito alugado com o irmão, onde aprendeu a estampar camisetas e administrar um e-commerce.

Mas o crescimento exigia visibilidade. Em 2018, Lewis se mudou para Nova York e passou a morar com a avó, enquanto promovia encontros fotográficos e vendia seus produtos.

A virada definitiva veio em 2020, quando alugou um estúdio no Brooklyn e lançou uma vaquinha no GoFundMe para abrir sua primeira loja física.

De vaquinha a negócio de US$ 1 milhão

O objetivo da vaquinha era levantar US$ 25 mil. Em poucos dias, Lewis arrecadou quase US$ 40 mil. Com esse valor, comprou estoque e contratou funcionários.

Em setembro de 2020, inaugurou a primeira loja física da Photodom, com foco em fotografia analógica e serviços como revelação de filmes e fotos de passaporte, algo raro até mesmo em Nova York.

O apoio coletivo deu origem a um negócio lucrativo. Em 2012, a Photodom alcançou US$ 726 mil em vendas. Em 2023, o faturamento ultrapassou US$ 1,09 milhão. No ano seguinte, já em novo endereço e com mais espaço, a loja bateu a marca de US$ 1,14 milhão em receita anual.

O segredo por trás do sucesso

Além do talento criativo, o que garantiu o crescimento foi a visão operacional. “Aprendi a fazer sites, processar filmes, selecionar produtos e ser o comprador”, afirmou Lewis.

Hoje, ele conta com uma equipe de dez funcionários e recebe um salário anual de US$ 97 mil, quase o dobro do que ganhava dois anos antes.

A expansão da loja também trouxe novos serviços: oficinas, cursos e uma galeria. O próximo passo será instalar um laboratório de revelação e abrir uma nova unidade.

Finanças corporativas e a importância da gestão multifuncional

O caso da Photodom é exemplo de como dominar fundamentos de finanças corporativas — controle de caixa, reinvestimento, formação de preço e estrutura de capital — pode ser decisivo para o sucesso.

Mais do que levantar dinheiro, Lewis soube administrar cada centavo com estratégia e visão de longo prazo.

Sua trajetória reforça que, para empreendedores e profissionais em qualquer área, dominar as engrenagens financeiras do negócio é uma habilidade que pode acelerar o crescimento e garantir a sustentabilidade da operação.

