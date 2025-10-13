Aos 31 anos, ele transformou uma vaquinha online em loja que fatura mais de US$ 1 milhão por ano

Dominick Lewis: conheça a história do fotógrafo que virou empreendedor e fatura US$ 1 milhão
Redatora
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16h30.
Com uma vaquinha virtual na plataforma GoFundMe, Dominick Lewis abriu uma das poucas lojas de câmeras comandadas por um empresário negro em Nova York.
Hoje, a Photodom fatura mais de US$ 1 milhão por ano. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Aprenda como transformar paixões em negócios sustentáveis e lucrativos. Desenvolva a visão apurada sobre demandas reais que transforma falhas em aprendizado. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.
Aos 18 anos, Dominick Lewis entrou no programa de formação de oficiais da Marinha na Drexel University, na Filadélfia (EUA). Dois anos depois, abandonou a carreira militar para se dedicar à fotografia, paixão descoberta ainda na adolescência.
Ao voltar para a Flórida, em 2015, tentou empreender com o Palm Beach Photo Studio, que durou apenas nove meses.
Apesar do fechamento do estúdio, a experiência deu a Lewis uma visão mais apurada sobre as demandas reais de um negócio. Ele passou a estudar formas mais sustentáveis de transformar sua paixão em uma fonte de renda.
Dois anos após o encerramento do estúdio, ele lançou a Photodom.shop, vendendo equipamentos e produtos personalizados para fotógrafos.
Começou pequeno, operando de um depósito alugado com o irmão, onde aprendeu a estampar camisetas e administrar um e-commerce.
Mas o crescimento exigia visibilidade. Em 2018, Lewis se mudou para Nova York e passou a morar com a avó, enquanto promovia encontros fotográficos e vendia seus produtos.
A virada definitiva veio em 2020, quando alugou um estúdio no Brooklyn e lançou uma vaquinha no GoFundMe para abrir sua primeira loja física.
O objetivo da vaquinha era levantar US$ 25 mil. Em poucos dias, Lewis arrecadou quase US$ 40 mil. Com esse valor, comprou estoque e contratou funcionários.
Em setembro de 2020, inaugurou a primeira loja física da Photodom, com foco em fotografia analógica e serviços como revelação de filmes e fotos de passaporte, algo raro até mesmo em Nova York.
O apoio coletivo deu origem a um negócio lucrativo. Em 2012, a Photodom alcançou US$ 726 mil em vendas. Em 2023, o faturamento ultrapassou US$ 1,09 milhão. No ano seguinte, já em novo endereço e com mais espaço, a loja bateu a marca de US$ 1,14 milhão em receita anual.
PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Saiba como administrar cada centavo com estratégia e transformar US$ 40 mil em um negócio de US$ 1 milhão. Aprenda controle de caixa e reinvestimento inteligente. Inscreva-se por R$ 37.
Além do talento criativo, o que garantiu o crescimento foi a visão operacional. “Aprendi a fazer sites, processar filmes, selecionar produtos e ser o comprador”, afirmou Lewis.
Hoje, ele conta com uma equipe de dez funcionários e recebe um salário anual de US$ 97 mil, quase o dobro do que ganhava dois anos antes.
A expansão da loja também trouxe novos serviços: oficinas, cursos e uma galeria. O próximo passo será instalar um laboratório de revelação e abrir uma nova unidade.
O caso da Photodom é exemplo de como dominar fundamentos de finanças corporativas — controle de caixa, reinvestimento, formação de preço e estrutura de capital — pode ser decisivo para o sucesso.
Mais do que levantar dinheiro, Lewis soube administrar cada centavo com estratégia e visão de longo prazo.
Sua trajetória reforça que, para empreendedores e profissionais em qualquer área, dominar as engrenagens financeiras do negócio é uma habilidade que pode acelerar o crescimento e garantir a sustentabilidade da operação.
Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.
Pensar grande exige base sólida: saber quando crescer, como reinvestir e por que manter controle do negócio. Conte com a EXAME + Saint Paul para desenvolver essa mentalidade financeira estratégica. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição por R$ 37.